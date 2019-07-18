Россия готова поставлять Турции истребители Су-35

Москва, 18 июля. Россия будет поставлять Турции многоцелевые истребители Су-35, если у Анкары появится такое желание. Об этом рассказал глава Ростеха Сергей Чемезов.

«Если наши турецкие коллеги изъявят желание, мы готовы проработать поставки Су-35», — сказал он.

Су-35 разработан в ОКБ «Сухой» и является переходным звеном между истребителями Су-27 и Су-57. Это многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++, то есть он максимально приближен к машинам следующего, пятого поколения.

О поставках Су-35 Анкаре заговорили после недружественных действий Вашингтона. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Соединенные Штаты занимаются самым настоящим грабежом, отказывая Турции в поставках новейших истребителей F-35, несмотря на регулярные платежи Анкары. По его словам, Вашингтону уже выплачено 1,4 миллиарда долларов.

Комментируя заявление Эрдогана, военный аналитик, летчик-инструктор Андрей Красноперов в разговоре с Федеральным агентством новостей подчеркнул, что «в Вашингтоне очень опасаются, что Россия вытеснит Америку с рынка вооружений».

По его мнению, Турция может заменить разрекламированные и невероятно дорогие F-35 современными российскими истребителями поколения 4++ Су-35. В целом у России очень хорошие ЗРК, истребители, артиллерийские комплексы и многое другое, указал эксперт. Он считает, что Анкара может обратиться в международные суды и потребовать от США компенсации.