Политические авантюристы Навального вместо мест в Мосгордуме получат нары в тюрьме

Скандальный блогер Алексей Навальный, не построивший собственной политической карьеры из-за судимости за коррупционные схемы, предпринял попытку дотянуться до власти через своих подручных. Спонсируемый беглыми олигархами Навальный создал команду так называемых «независимых кандидатов» в Московскую городскую думу, в авангарде которой были Любовь Соболь, Илья Яшин, Иван Жданов, Владимир Милов, Константин Янкаускас и даже Дмитрий Гудков.

Как и следовало ожидать, Навальный обучил их всем известным ему серым схемам и грязным приемам, которые они успешно воплотили в жизнь в ходе избирательной кампании. Однако незаконные методы не помогли им пробиться во власть. По результатам проверки подписей в подписных листах окружные избирательные комиссии предсказуемо обнаружили высокий процент брака и установили факт фальсификации. Кроме того, в числе подписантов числились умершие люди с намеренно измененными годами рождения.

Массовые фальсификации

Подписная кампания давалась кандидатам Навального крайне трудно уже с первых дней. Несмотря на активную агитацию еще до старта кампании, количество подписей упорно отказывалось расти, но ближе к ее окончанию случилось чудо, и «автографы» москвичей посыпались на оппозиционеров сотнями в день. Так было и у Любови Соболь, которая в период с 6 по 14 июня отчитывалась лишь о 500 подписях, а уже через несколько дней этот показатель перевалил за две тысячи.

Однако это вовсе не магия, а результат работы подпольных цехов по незаконному изготовлению подписей избирателей. Именно такой конвейер в центре Москвы «накрыли» сотрудники полиции. В обычной квартире «работали» несколько молодых людей, которые проставляли по спискам избирателей «автографы» за Любовь Соболь.

Кроме скандально известной протеже Навального, на организации таких же фабрик попались Илья Яшин и Дмитрий Гудков. Схема была та же самая: «рисовальщики» переносили данные москвичей на подписные листы из распечатанных баз данных со всей необходимой информацией на каждого избирателя.

При этом Яшин, будучи главой МО «Красносельский», использовал муниципальные базы данных жителей Красносельского района.

Отметим, что подделка подписей избирателей влечет за собой уголовное наказание по статье 142 УК РФ и предусматривает штраф в размере от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до пяти лет, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.





Несмотря на то что исполнителями преступления являлись «рисовальщики», Соболь, Яшин и Гудков могут считаться подстрекателями или организаторами, а значит, соучастниками. В этом случае они несут такую же ответственность, как и исполнители, в соответствии со статьей 33 УК РФ.

Достанут даже из-под земли

Мошенники использовали устаревшие базы избирателей, поэтому в процессе переписи данных допустили ряд ошибок. В частности, в подписные листы попали «автографы» умерших людей. Всего у 12 кандидатов насчитано 344 «мертвых души», что явно говорит о факте фальсификации. Так, у Гудкова их насчитываются двое, у Соболь — четверо, у Янкаускаса — двое, у Жданова — трое.

В частности, за Соболь «подписалась» усопшая в мае текущего года секретарь территориальной избирательной комиссии Арбат Лилия Симанкова. Эта информация была озвучена в ходе заседания окружной избирательной комиссии, на которой выносилось решение о допуске или недопуске «юриста» ФБК к участию в выборах.

Позже стало известно имя еще одной умершей женщины из списка подписантов за Любовь Соболь. Ларчева Антонина Ивановна, 1926 года рождения, в подписном листе была записана с 1997 годом рождения, а в апреле 2019 года она ушла из жизни.





Сын Антонины Ивановны был шокирован новостью о том, что она оказалась в числе сторонников юриста ФБК. Паспорт Ларчевой после смерти был изъят, однако его серия и номер остались в базах.

Мужчина предположил, что Соболь получила информацию о его матери после того, как он сам поставил свою подпись за протеже Навального.





Избирательные комиссии, установившие факт наличия подписей умерших людей, вправе передать материалы в правоохранительные органы для последующего разбирательства.

По этому поводу высказался председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов в эфире «Эха Москвы».

«Если действительно большой процент умерших, подлог, то мы вправе обратиться в правоохранительные органы. Отправить эти материалы. У нас уже было несколько случаев — возбуждали уголовные дела по таким товарищам. Их привлекали к ответственности: условное, штрафовали нарушителей… Такой вариант развития событий возможен и сейчас. Пока окружные комиссии еще не обращались в правоохранительные органы — это их право. Если они сочтут, что действительно много таких фактов, то могут обратиться», — заявил глава МГИК.

Подобные случаи действительно были. Так, в 2017 году были признаны недействительными 23,7% подписей в пользу бежавшего на Украину экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева, когда он пытался занять пост мэра Новосибирска. Среди 6387 подписей, переданных Пономаревым в муниципальный избирком, шесть «автографов» принадлежали умершим людям. В связи с этим избирательная комиссия направила дело в Следственный комитет.

Не повезло и владимирскому отделению КПКР, которое на выборах в местное Заксобрание в 2018 году подало подписи с 35 умершими. Следственное управление СК России по Владимирской области возбудило уголовное дело и допрашивало в качестве свидетелей родных «подписантов», чтобы установить личности фальсификаторов. Следствие длится уже почти год.

«Призраки», подписные карусели и подкуп

Еще одним массовым нарушением и признаком фальсификаций стали подписи несуществующих людей, данные которых не соответствовали ни одному москвичу по базам МВД и УФМС. Так, у 13 кандидатов по этому признаку были обнаружены 9794 «призрака». «Команда» Навального отличилась и здесь: у Жданова нашли 458 «автографов» людей с недействующими или несуществующими паспортными данными, у Соболь — 268, Яшина — 185, Гудкова — 390, Янкаускаса — 159.

Кроме того, подручные блогера-мошенника устроили «карусели», когда один и тот же избиратель ставил несколько подписей у разных сборщиков. В частности, у Любови Соболь таких подписей было 24. Также «независимые кандидаты» отметились еще одним нарушением, когда подпись избирателя или дата были внесены одним и тем же лицом за нескольких москвичей. Проще говоря, сборщик или «рисовальщик» заполнял данные и «выражал доверие» оппозиционному кандидату сразу за нескольких избирателей без их ведома.

«Юрист» ФБК Соболь пошла дальше коллег и не побрезговала подкупом избирателей. Ее сборщик Иван был замечен рядом с Центром сбора подписей и обещал каждому оставившему «автограф» москвичу по 500 рублей. Чтобы получить легкие деньги, нужно было иметь правильную прописку, зайти в здание и подписаться за одного из «независимых» кандидатов. Такую схему заработка пообещали и корреспонденту ФАН.

Оппозиционность — не индульгенция

За нарушение российского законодательства предусмотрена равная ответственность для всех граждан федерации вне зависимости от их политических взглядов и позиции по социально-значимым вопросам. Однако оппозиция свято уверена в собственной безнаказанности и вседозволенности, поэтому легко идет на нарушение закона и не считает себя обязанной отвечать за грязные приемы и мошеннические схемы.

По результатам проверки подписей в подписных листах окружные избирательные комиссии предсказуемо обнаружили высокий процент брака и установили факт фальсификации. Кроме того, в числе подписантов числились умершие люди с намеренно измененными годами рождения. За каждое из этих нарушений кандидатам грозит уголовная ответственность и тюремное заключение.