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Вспышка Эболы в ДР Конго объявлена международной чрезвычайной ситуацией

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Вспышка Эболы в ДР Конго объявлена международной чрезвычайной ситуацией

Женева, 17 июля. Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго международной чрезвычайной ситуацией, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Комитет ВОЗ по чрезвычайным ситуациям рекомендовал Гебрейесусу объявить вспышку Эболы в ДРК «ситуацией, вызывающей международную обеспокоенность».

«Я согласился с этим советом», — объявил гендиректор международной организации после заседания экспертов.

Он уточнил, что причинами этого решения стали зарегистрированные в последнее время случаи заболевания Эболой в густонаселенном городе Гома в Демократической Республике Конго, а также в Уганде.

По оценкам специалистов ВОЗ, риск распространения лихорадки в ДРК и регионе остается крайне высоким. При этом вероятность распространения Эболы за границы не так велика, поэтому эксперты не рекомендует вводить ограничения на поездки или торговлю в ДРК.

Вспышка Эболы в ДР Конго объявлена международной чрезвычайной ситуацией

По данным председателя комитета по чрезвычайным ситуациям Роберта Стеффена, «географическая протяженность распространения вируса составляет сейчас 500 километров». Он призвал активизировать борьбу с лихорадкой. В ВОЗ выразили обеспокоенность нехваткой персонала и средств для проведения противовирусных мероприятий.

В начале месяца Роспотребнадзор представил новую отечественную вакцину против лихорадки Эбола.

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