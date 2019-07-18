Санкт-Петербург, 18 июля. Россия готова к отмене роуминга с Белоруссией, этот вопрос может быть решен до 15 сентября, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Матвиенко рассказала о готовности РФ к отмене роуминга с Белоруссией. Выступая на шестом форуме регионов России и Белоруссии, политик отметила, что российская сторона готова к отмене роуминга между странами. При этом, по словам Матвиенко, Минск «боится выпадающих доходов».

«Как говорил посол Белоруссии в России, до 15 сентября этот вопрос будет окончательно решен», — подчеркнула сенатор.

Как передает «Газета.ru», она попросила белорусских коллег ускорить решение этого вопроса.

Напомним, впервые с идеей об отмене роуминга между Белоруссией и РФ председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила в конце июня 2017 года. Она отметила, что иметь роуминг между двумя союзными государствами «диковато». На заседании Высшего Госсовета Союзного государства она также выступила перед лидерами Белоруссии и России с данной инициативой.

В апреле глава ФАС России Игорь Артемьев заявил, что полная отмена роуминга между Белоруссией и Россией возможна уже в конце текущего года. По его словам, уровень интеграции России с Белоруссией «самый высокий», и Москва выступила с инициативой, «чтобы все пять стран, входящие в Таможенный союз, одновременно отменили этот роуминг».

С 1 июня 2018 года в России отменен национальный и внутрисетевой роуминг. Закон об отмене национального роуминга был подписан президентом России Владимиром Путиным в декабре 2018 года. Также с 1 июня законодательно подтверждается, что входящие звонки должны быть бесплатными по всей стране, включая Крым и Севастополь.

Напомним. Москва и Минск договорились о создании Союзного государства, которое, помимо прочего, будет обладать единой валютой. Ее введение допустил в январе президент Белоруссии Александр Лукашенко, подчеркнув, что речь не должна идти о российском рубле. В том числе Лукашенко обратил внимание на необходимость создания эмиссионного центра на равных условиях.

Как отмечал премьер-министр России Дмитрий Медведев, рассуждения о том, какое название могла бы носить валюта Союзного государства РФ и Белоруссии, преждевременны и лишены смысла до тех пор, пока не будет проведена скучная работа по согласованию основных документов, на базе которого этот союз должен работать.

Подчеркивал Лукашенко также и то, что главный принцип союзного проекта с Россией — равные условия для граждан. Президент Белоруссии сообщил, что на уровне правительств уже созданы группы для подготовки предложений о дальнейшем развитии объединительных процессов.