МО опровергло заявления об участии «спецподразделений» РФ в боевых действиях в Идлибе

Москва, 18 июля. В министерстве обороны России опровергли утверждения об участии «сухопутных войск» и «спецподразделений» России в боевых действиях в сирийской провинции Идлиб.

Военное ведомство назвало сообщение британского агентства Reuters о якобы участии в боевых действиях российских «сухопутных войск» и «специальных подразделений» в Идлибе фейком. Минобороны подчеркнуло, что «никаких российских «сухопутных войск» в Сирии не было и нет».

Отмечается, что согласно договоренностям между Турцией и Россией 2017 года по периметру идлибской зоны деэскалации размещены только наблюдательные посты российской военной полиции, которые вместе с турецкими коллегами ведут контроль за соблюдением режима прекращения огня.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено в республике о победе над запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России). В данный момент продолжается зачистка территорий от боевиков. На территории Идлиба находится более десятка разных формирований. Всего, по разным данным, там находятся порядка 30 тысяч боевиков, в том числе наемников.

1 Организация запрещена на территории РФ.