Министр образования Сирии рассказал о важности сотрудничества с Россией

Дамаск, 19 июля. Министр образования Сирии Бассам Ибрагим в интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) выразил надежду на укрепление культурных связей между Россией и Сирией.

По его словам, первая научная конференция после начала реконструкции является частью нового этапа развития — экономического, городского, социального, культурного и научного. Министр подчеркнул, что государственные учреждения, несмотря ни на что, намерены продолжить выполнять свои основные функции. Конференция освещает важные исследования, связанные с потребностями и планами национального развития, кроме того, она помогает в диагностике ущерба и выработке правильной методологии в процессе архитектурного проектирования и городского планирования.

Все учреждения смогут воспользоваться результатами исследований, способствующим реконструкции, заявил министр, отметив важность конференции, на которой исследователи смогут обсудить идеи и обменяться научным опытом. Ибрагим напомнил, что в инженерном секторе произошли заметные изменения благодаря высокой компетенции научных и национальных кадров.

«Министерство осознало важность развития и поддержки научных исследований, составления планов и освещения публикаций и журналов, а также повышения качества образования», — отметил он.

Министр также указал на существование исследовательских центров по вопросам регионального планирования и реконструкции, которые готовы внести свой вклад в восстановлении страны. Все выводы, сделанные на конференции, должны быть переданы правительственным органам и заинтересованным сторонам еще на этапе реконструкции, чтобы их можно было принять во внимание.

Сирийский министр указал на важность сотрудничества с Россией в области научных конференций и стипендий путем укрепления научных и культурных связей между Сирией и Россией.