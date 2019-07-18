В СФ посоветовали Украине соблюдать «Минск» в ответ на обвинения в «торпедировании» мира

Министерство иностранных дел Украины подготовило перечень мер в связи с решением России выдавать гражданство РФ жителям Донбасса в упрощенном порядке. По мнению Киева, это решение якобы является «торпедированием» мирных инициатив.

«На фоне указанных действий Кремля МИД уже подготовил на рассмотрение СНБО Украины перечень мер по защите национальной безопасности, законных прав и интересов граждан Украины», — заявили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей заметил, что украинские власти регулярно делают лицемерные заявления.

«Киев все время говорит о свободе слова, о демократии, о свободе передвижения — мы слышим подобные высказывания на протяжении последних пяти лет», — напомнил российский политик.

По словам сенатора от Республики Крым, указ президента РФ Владимира Путина позволит жителям Донецкой и Луганской областей стать гражданами России и, соответственно, получить защиту.

«Решение президента России позволит гражданам, проживающим на территории Луганской и Донецкой областей, получить гражданство РФ. Я регулярно езжу по районам и могу однозначно сказать, что многие украинцы были обрадованы данным указом главы государства. Это дает людям возможность выбирать, дает шанс избежать того беспредела, который чинят украинские власти и военные на территориях, подконтрольных Киеву», — продолжает член комитета СФ по международным делам.

Председатель Русской общины Крыма также посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому уважать права и интересы жителей Донецкой и Луганской областей. Для этого необходимо следовать положениям минских соглашений.