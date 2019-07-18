Кремль назвал освобождение Вышинского первым шагом к диалогу с Украиной

Москва, 18 июля. Освобождение из-под ареста главного редактора портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского могло бы стать первым шагом к нормализации отношений Москвы и Киева. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Накануне украинский президент Владимир Зеленский заявил, что возвращение моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре прошлого года за провокацию, может способствовать возобновлению нормального диалога с Россией.

В связи с этим журналисты попросили пресс-секретаря российского лидера назвать первый шаг к диалогу с Киевом по мнению Москвы.

«Конечно, возвращение Вышинского. Это могло бы стать прекрасным первым шагом. В целом, любые шаги по освобождению людей будут только приветствоваться», — подчеркнул Песков.

В среду Лефортовский суд Москвы продлил арест всем 24 украинским морякам, которые устроили провокацию в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Они останутся под стражей еще три месяца.

Украинские моряки находились на борту кораблей военно-морских сил Украины (ВМСУ) «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу», передает Infox.ru. 25 ноября 2018 года они вторглись в территориальные воды России, нарушив госграницу, и игнорировали законные требования российских пограничников остановиться и прекратить опасные маневры. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Главного редактора РИА Новости Украина задержали 15 мая прошлого года в Киеве по подозрению в государственной измене. Херсонский суд арестовал журналиста на два месяца, затем арест неоднократно продлевали на новый срок. Подольский районный суд украинской столицы ранее перенес на 19 июля заседание по делу Вышинского.