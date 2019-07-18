Песков переадресовал вопрос о боях в Идлибе к Минобороны

Москва, 18 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщение об участии российского «спецназа» в боях за сирийскую провинцию Идлиб, которое якобы поступило от повстанцев Сирийской Арабской Республики (САР).

«Это к Минобороны. А какие повстанцы говорят? Я не знаю, я никогда не слышал, чтобы об этом говорили», — сказал Песков.

Напомним, сообщение об участии «сухопутных войск» и «специальных подразделений» России в боевых действиях в Идлибе распространило британское агентство Reuters. В Минобороны РФ опровергли эту информацию и назвали ее фейком.

Отметим, что руководители военных ведомств РФ и Турции подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации и договорились о создании демилитаризованной зоны в этом районе. Согласно данным договоренностям, по периметру идлибской зоны размещены наблюдательные посты российской военной полиции, которые вместе с турецкими коллегами только контролируют соблюдение режима прекращения огня.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что по ситуации в Идлибе ведется поиск решения, которое не нанесет вреда мирным жителям. Он отметил, что присутствующие там боевики связаны с «Аль-Каидой»1 (запрещенная в РФ террористическая группировка).

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2017 году было объявлено о полной победе над террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России). Сейчас в САР ведется активная работа по восстановлению и возвращению беженцев на родину. Кроме того, продолжается зачистка территорий от боевиков. На территории Идлиба присутствуют более десятка разных формирований. Всего, по разным данным, там находятся порядка 30 тысяч боевиков, в том числе наемников.

1 Организация запрещена на территории РФ.