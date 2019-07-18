Россия следит за проектом платежной системы ЕС для расчетов с Ираном

Москва, 18 июля. Платежная система ЕС для расчетов с Ираном INSTEX является важным проектом, и Россия следит за процессом его развития. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Механизм финансовых расчетов INSTEX был разработан, чтобы помочь компаниям из стран Евросоюза вести расчеты с Ираном, не опасаясь при этом новых ограничительных мер, которые США ввели после выхода из ядерной сделки с Тегераном. Позже спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что Вашингтон готов ввести санкции против механизма.

У Дмитрия Пескова спросили, как Россия относится к этой платежной системе. Представитель Кремля отметил, что механизм финансовых расчетов является важным проектом.

«Этот проект направлен на защиту интересов европейских экономических операторов на фоне незаконных попыток ограничения их деятельности со стороны третьих стран. Мы отслеживаем информацию об этом процессе. С учетом первого опыта работы этой системы, нельзя исключать взаимодействия России на этот счет», — сказал Дмитрий Песков.

Напомним, президент США Дональд Трамп 8 мая 2018 года объявил о выходе Вашингтона из ядерной сделки. Он также сообщил о возобновлении действия ограничительных мер в отношении Тегерана и тех стран, которые с ним сотрудничают. Впоследствии американская сторона ввела ряд дополнительных санкций против Ирана, который затронул банковскую сферу, энергетику, судоходство и судостроение в стране.

Через год после объявления Трампа о выходе Вашингтона из соглашения Тегеран заявил о приостановке выполнения части своих обязательств в рамках этой сделки.