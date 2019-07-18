Песков прокомментировал слова Мэй о системе ценностей на Западе и в РФ

Москва, 18 июля. Противопоставлять системы ценностей, принятые в странах Запада и РФ, было бы неправильно. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков, комментируя слова главы правительства Британии Терезы Мэй.

Он отметил, что еще не успел детально ознакомиться с высказыванием британского премьера.

«Вы знаете, мы вчера были на Валааме, и оттуда вот эти дискуссии воспринимаются в гораздо меньшей степени», — ответил пресс-секретарь главы государства на вопрос, как относятся в Кремле к словам Мэй о том, что никто не назовет устаревшими либеральные демократии, сравнивая качество жизни и экономический триумф стран Европейского союза и Москвы.

При этом он обратил внимание на то, что сравнивать жизнь в России, и в Европе, а также в других странах мира «можно и нужно», поскольку везде есть свои плюсы и минусы.

Песков напомнил, что российская сторона ориентируется на те суждения, которые высказал Путин в интервью изданию Financial Times.

Напомним, глава РФ в интервью Financial Times в преддверии G20 заявил, что либеральная идея себя изжила и вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения. Путин подчеркивал, что право на существование имеют абсолютно все точки зрения, в том числе и приверженцев либерализма, и необходимо дать шанс существовать различным идеям, однако основное — не забывать про интересы населения.