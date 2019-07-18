В России повышают штрафы за отсутствие тахографов на транспорте

Госдума приняла закон об усилении ответственности за отсутствие тахографов на транспорте. Автором поправок в Кодекс об административных правонарушениях выступило правительство, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Как пояснял ранее журналистам спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, предлагаемые меры направлены на повышение безопасности пассажиров.

В частности, документом предусматривается увеличение штрафов для водителей: за выход на линию без тахографа или его блокировку им придется заплатить сумму от 3 тыс. до 5 тыс. рублей вместо нынешних 1–3 тыс. рублей.

Денежное взыскание за выпуск транспорта без контрольного устройства или с имеющимся, но сломанным для должностных лиц составит от 7 тыс. до 10 тыс. рублей (сейчас нижняя планка наказания составляет 5 тыс. рублей). Штрафы для индивидуальных предпринимателей составят от 15 тыс. рублей до 25 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 20 тыс. рублей до 50 тыс. рублей.

Кроме того, повышенные дифференцированные штрафы устанавливаются и за несоблюдение режима труда и отдыха водителей.

В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей принятое Госдумой решение прокомментировал депутат Александр Старовойтов.

«По аналитике и по практике, видя и общаясь с водителями, мы понимаем, что многие из них находятся за рулем по 14-16 часов в сутки. По мнению медицинских работников, экспертов, состояние человека в такой степени усталости по сути приравнивается к состоянию алкогольного опьянения. Поэтому такой прибор, как тахограф, незаменим, на данный момент каких-либо других алгоритмов проверки режима труда и отдыха, к сожалению, нет», — рассказал парламентарий.

При этом член комитета по транспорту и строительству добавил, что уверенности в эффективности работы контрольно-надзорных органов по выявлению соответствующих нарушений нет из-за нехватки на дорогах сотрудников Ространснадзора. Решить проблему он предложил путем использования цифровых тахографов, данные с которых могли бы направляться в автоматизированные государственные системы контроля.

«Тахограф фиксирует не только режим труда и отдыха водителя. Он в целом фиксирует то, как ты управляешь транспортным средством. Это во многом упростило бы контроль. Я бы рекомендовал министерству транспорта все-таки продолжить работу по автоматизации систем, чтобы максимально компенсировать отсутствие сотрудников УГАДН на дорогах нашей страны», — сказал Старовойтов.

Член фракции ЛДПР также предложил развивать многофункциональные зоны для отдыха водителей.

«Если ты нарушаешь режим труда и отдыха, то обязан совершить остановку и отдохнуть. Учитывая тот факт, что протяженность наших дорог в стране огромная: только федеральные дороги — 52 тыс. км, мы должны развивать многофункциональные зоны. Должны быть площадки для отдыха, гостиницы, мотели, кафе», — добавил Старовойтов.

По его словам, в некоторых субъектах такие зоны есть, но в большинстве отсутствуют.