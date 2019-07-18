Канатная дорога соединит Россию и Китай. События дня. ФАН-ТВ

США против FaсeApp
Хайп перешел в политику. В США российское приложение FaсeApp назвали угрозой нацбезопасности. Демократ Чак Шумер даже обратился в Федеральное бюро расследований, чтобы специалисты проверили программу. Появляется вопрос, какую угрозу несет популярное приложение? Оказалось, что у сенаторов с фантазией проблем нет. Ответ Шумер дал. Он заявил, что разработчики программы могут в своих личных целях воспользоваться фотографиями. И цели эти вовсе не благие.
«Очень плохо, если личная информация граждан США была предоставлена зарубежной державе, которая активно участвует во враждебных действиях в киберпространстве против США», — заявил член Демократической партии США Чак Шумер.
FaceApp — это приложение, которое может прибавить человеку на фото несколько десятков лет или сделать его совсем юным. Смена пола — также одна из функций программы. В последнее время приложение стало набирать популярность. И, как мы видим, этим решили воспользоваться в Конгрессе США. Впрочем, американские эксперты успокоили Шумера, они заявили, что тревога сенатора преувеличена.
Пожар на студии аниме
Крупный пожар произошел на японской студии аниме в Киото. Погибли 23 человека, сообщают местные СМИ. Еще около 40 находятся в больнице. В поджоге полиция подозревает 41-летнего мужчину. Предположительно, он разлил бензин вокруг здания и поджег его. В студии правоохранители нашли несколько ножей, которые также могли принадлежать злоумышленнику. Какова причина его поступка — пока неизвестно. И объяснить его подозреваемый не может. Он также госпитализирован.
ЧП на Калининской АЭС
Нештатная ситуация на Калининской АЭС. Из-за короткого замыкания отключились высоковольтные линии электропередач. Следом три энергоблока из четырех. Как пояснили в «Росэнергоатоме», радиационный фон на станции и близлежащей территории остался без изменений. Электроснабжение жителей Тверской области осуществляется в штатном режиме. Сейчас на электростанции работает комиссия министерства энергетики России.
«Канатка» между Россией и Китаем
Канатная дорога соединит Россию и Китай. Ее строительство началось 18 июля. Переправа пройдет над рекой Амур между городами Благовещенск и Хэйхэ. Ее длина — 973 метра. Согласно проекту, у «канатки» будет четыре линии, по ним смогут перемещаться вагоны вместимостью 60 человек. Курсировать фуникулеры будут каждые 15 минут. «Проект сложный. Почему? Потому что такого проекта в мире нет, чтобы пересечение границы было по канатной дороге. У нас в России по регламентам даже такого вида транспорта нет. Мы внимательно следим и будем оказывать поддержку этому проекту. В прошлом году с китайской стороны в Благовещенск приехали около 100 тысяч туристов. С помощью этого проекта мы сможем на порядок увеличить количество туристов, которые посетят Россию, и можем отправить своих туристов в Китай», — заявил губернатор Амурской области Василий Орлов. По плану, их запуск состоится во второй половине 2022 года.