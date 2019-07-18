Канатная дорога соединит Россию и Китай. События дня. ФАН-ТВ

США против FaсeApp

Хайп перешел в политику. В США российское приложение FaсeApp назвали угрозой нацбезопасности. Демократ Чак Шумер даже обратился в Федеральное бюро расследований, чтобы специалисты проверили программу. Появляется вопрос, какую угрозу несет популярное приложение? Оказалось, что у сенаторов с фантазией проблем нет. Ответ Шумер дал. Он заявил, что разработчики программы могут в своих личных целях воспользоваться фотографиями. И цели эти вовсе не благие.

«Очень плохо, если личная информация граждан США была предоставлена зарубежной державе, которая активно участвует во враждебных действиях в киберпространстве против США», — заявил член Демократической партии США Чак Шумер.

FaceApp — это приложение, которое может прибавить человеку на фото несколько десятков лет или сделать его совсем юным. Смена пола — также одна из функций программы. В последнее время приложение стало набирать популярность. И, как мы видим, этим решили воспользоваться в Конгрессе США. Впрочем, американские эксперты успокоили Шумера, они заявили, что тревога сенатора преувеличена.