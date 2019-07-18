Эксперт оценил угрозу от приложения FaceApp

Лидер демократов в американском сенате Чак Шумер отправил письмо главам Федерального бюро расследований и Федеральной торговой комиссии. В нем он заявляет, что российское приложение FaceApp может нести угрозу национальной безопасности США.

«FaceApp использует искусственный интеллект, чтобы изменить фотографии пользователей, делая их моложе или старше или выбирая противоположный пол. Однако, чтобы пользоваться приложением, пользователи должны предоставить компании полный и безоговорочный доступ к их личным фотографиям и данным», — написал Шумер в Twitter.

Приложение FaceApp, которое разработано российской компанией Wireless Lab, дает возможность конструировать реалистичное изображение на основе реальной фотографии с помощью нейронной технологии редактирования. Используя приложение, можно, в частности, менять человеку в кадре прическу, пол, возраст, добавлять макияж и татуировки.

Приложение FaceApp не представляет серьезной угрозы для конфиденциальности личных данных американцев, так как значительное количество их фотографий находится в свободном доступе в социальных сетях, говорит ведущий научный сотрудник лаборатории проблем компьютерной безопасности Санкт-Петербургского института информатики и автоматизации РАН Андрей Чечулин.

«Когда кто-то идет по улице и фотографирует прекрасный город, Санкт-Петербург или Лос-Анджелес, то попадется много людей. Это точно такие же свежие фотографии, но не привязанные к конкретной учетной записи. Учетная запись, которая указывается при регистрации, может быть фальшивой», — заявил эксперт в беседе с Федеральным агентством новостей.

Андрей Чечулин рассказал, как работает FaceApp и подобного рода приложения.

«Когда приложение работает с фотографией, то оно ее загружает на сервер. Соответственно, фотография, которую человек передал, будет храниться на сервере у разработчиков. Для регистрации не нужно указывать паспортные данные. Поэтому напрямую это с человеком не связано. С другой стороны, всегда можно поискать по социальным сетям похожие фотографии через существующую систему поиска, к примеру, через FindFace, которая разработана также в России. Он позволяет находить похожие лица в социальных сетях. Соответственно, это возможность для разработчиков получить максимально свежие фотографии. Таким образом, в социальной сети вы можете пару лет не обновлять фотографию, а туда загрузить, и найдется ассоциация. Теоретически, это расширяет базу лиц возможных пользователей сети Интернет», — сообщил сотрудник СПИИРАН.

Приложение сейчас находится на новой волне популярности: многие пользователи соцсетей по всему миру публикуют обработанные через приложение фотографии, чтобы показать свою внешность в старости.

Среди таких людей присутствует немало знаменитостей. Кроме того, некоторые футбольные клубы в период трансферного окна предлагают подписчикам узнать по обработанной фотографии новичка команды.