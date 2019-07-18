Путин и Лукашенко обсудили на Валааме вопросы концептуального характера

Москва, 18 июля. Президент РФ Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко обсудили вопросы концептуального характера в ходе неформальных переговоров на Валааме. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Это был день неформального общения, когда, как правило, лидеры обсуждают самые разные вопросы, включая вопросы стратегического характера», — сказал Песков, отвечая журналисту, уточнившему обсуждались ли на Валааме межгосударственные отношения и интеграция.

Напомним, Путин и Лукашенко встретились на острове 17 июля. Лидеры двух государств посетили службу в Спасо-Преображенском мужском монастыре.

Александр Лукашенко признался, что был рад впервые побывать на Валааме во сопровождении своего друга и коллеги Владимира Путина. В поездку президент Белоруссии взял своего младшего сына.