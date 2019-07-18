В Кремле подтвердили, что Путин и Зеленский обсудили обмен «всех на всех»

Москва, 18 июля. Президент РФ Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский обсуждали обмен «всех на всех», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Действительно, в ходе телефонного разговора с Зеленским упоминалась формула всех на всех. Говорилось, что именно к этому в итоге необходимо прийти», — уточнил представитель Кремля.

При этом Песков отметил, что понимание слова «всех» у российской и украинской стороны разное в некоторых аспектах.

«Экспертам предстоит сблизить это понимание. И тогда реализация этой формулы станет возможной», — уточнил он.

По его словам, разница состоит в том, кого Москва и Киев считают «всеми» людьми: «В Киеве — одних, в России — других».

В ответ на уточняющий вопрос, входит ли «в это понятие» Олег Сенцов, Песков не ответил.