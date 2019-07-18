Москва рассчитывает на реализацию достигнутых в Минске договоренностей

Москва, 18 июля. Москва считает важными достигнутые в Минске договоренности по Донбассу, включая прекращение огня, и рассчитывает на их реализацию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Накануне в столице Белоруссии состоялось заседание контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. Как сообщил спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик, группа согласовала бессрочное перемирие в Донбассе с 21 июля.

«На самом деле, мы высоко оцениваем те договоренности, которые вчера были достигнуты в Минске. Это очень важно. Мы надеемся, что эта договоренность будет подкреплена конкретными действиями по невозобновлению огня, по действительно обеспечению всеобъемлющего прекращения огня. Это очень важно», — сказал Дмитрий Песков.

Он добавил, что важным также является то, что президенты России и Украины — Владимир Путин и Владимир Зеленский — во время телефонного разговора подтвердили намерения искать пути развития диалога в решении проблем и острых вопросов.

Напомним, 11 июля состоялся первый телефонный разговор Путина и Зеленского. Как сообщили в Кремле, переговоры состоялись по инициативе украинской стороны. Отмечалось, президенты обсудили вопросы урегулирования ситуации на юго-востоке Украины, где с 2014 года продолжается гражданская война.