Песков назвал решение Путина о гражданстве для жителей Украины понятным и обоснованным

Москва, 18 июля. Решение президента России Владимира Путина упростить получение российского гражданства находящимся в РФ украинцам, проживающим на всей территории Луганской и Донецкой областей, — понятно и обосновано, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом сообщил корреспондент Федерального агентства новостей.

«Было очень большое количество просьб из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и с Украины. Эта тема поднималась и в ходе последней прямой линии. Она давно зрела, поэтому решение о выдаче российских паспортов обоснованно», — сказал представитель Кремля.

Внутреннее дело России — «принимать те решения, которые были формализованы президентом Путиным», подчеркнул чиновник.

Песков также прокомментировал намерение Киева выдавать украинские паспорта этническим украинцам. По его мнению, это внутреннее дело Украины. Представитель Кремля добавил, что посчитать, сколько человек в России захочет получить украинский паспорт, не получится.

«Таких расчетов нет, можно прогнозировать до посинения. Но эти цифры будут иметь весьма относительное значение. Но надо помнить, что те, кто получат украинские паспорта, будут оставаться гражданами России, будут пользоваться всеми правами и обязанностями», — добавил пресс-секретарь главы российского государства.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому российское гражданство в упрощенном порядке могут получить находящиеся в РФ украинцы, проживающие на всей территории Луганской и Донецкой области. Ранее такая возможность была только у тех людей, кто проживал в ДНР и ЛНР.