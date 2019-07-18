Кремль рассказал о возможности личной встречи Путина и Зеленского

Москва, 18 июля. Речи о личной встрече президентов Российской Федерации и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского пока не идет. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, пресс-секретарь российского лидера рассказал о возможности проведения переговоров между главами двух стран в обозримой перспективе.

«Пока об этом (встрече президентов. — Прим. ФАН) речи не идет. И давайте согласимся, пока важно дождаться, когда на Украине пройдут выборы, когда без налета предвыборного электорального ажиотажа можно будет серьезно решать серьезные проблемы», — подчеркнул он.

Зеленский в мае объявил о роспуске Верховной рады, а затем подписал указ о проведении досрочных выборов. Они назначены на 21 июля.

На прошлой неделе шестой президент Украины позвонил российскому лидеру. Это был первый разговор глав двух государств. Переговоры, по данным Кремля, состоялись по инициативе украинской стороны.

Как уточняли в Кремле, в ходе разговора президенты двух стран коснулись вопросов прекращения гражданской войны на юго-востоке Украины. Была поднята тема совместной работы по возвращению лиц, удерживаемых с обеих сторон конфликта. Президенты также обсудили возможность продолжения контактов по разрешению конфликта в Донбассе в «нормандском формате».

Песков сообщал, что беседа продолжалась 20 минут и носила прагматичный характер.

Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов в комментарии Федеральному агентству новостей выразил осторожную надежду на то, что телефонная беседа лидеров двух стран станет первым шагом на пути к прекращению огня в Донбассе и налаживанию отношений между Москвой и Киевом.