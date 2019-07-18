Польские СМИ рассказали о страхе Швеции перед «рейдом российских десантников»

Варшава, 18 июля. Польское издание Gazeta Wyborcza объяснило, почему Стокгольм стал превращать стратегический остров Готланд в крепость. Автор статьи считает, что дело в страхе Швеции перед «рейдом российских десантников».

Готланд, расположенный в 130 километрах от берегов Латвии и в 330 километрах от Калининграда, имеет стратегическое значение, отметил автор материала Бартош Велинский. Он пояснил, что именно оттуда можно контролировать всю Балтику, а в особенности передвижение Балтийского флота России, «если бы он захотел начать военные действия против Польши, Дании и Германии».

«Поэтому в сценариях агрессии СССР неизменно появляется рейд российских десантников на этот остров и исключение его из игры при помощи одного удара», — утверждает Велинский.

В материале сказано, что во время учений российская авиация якобы приближалась к шведскому острову и симулировала атаку на цели Стокгольма. По данным СМИ, участниками учений были стратегические бомбардировщики Tу-22M, несущие ядерные боеголовки. Велинский, ссылаясь на мнение экспертов, утверждает, что Россия якобы планировала ядерный удар по Швеции еще до начала гражданской войны на Украине, которая началась в 2014 году.

Автор статьи отметил, что после окончания холодной войны Швеция постепенно сокращала расходы на армию, а 14 лет из Готланда ушли последние военнослужащие. Однако после воссоединения Крыма с Россией и начала внутриукраинского конфликта «Стокгольм осознал серьезность ситуации».

«Российские провокации на Балтике участились, а в шведских территориальных водах вблизи Стокгольма вплыла чужая, скорее всего российская подводная лодка. Более того, россияне начали гибридную операцию в киберпространстве, цель которой состоит в подрыве доверия шведов к Западу и в ухудшении отношений этой страны с НАТО», — утверждает Велинский.

По его мнению, это заставило шведские власти пересмотреть свою политику в военной сфере. Велинский добавил, что в Швеции два года назад был введен призыв в армию, в а Готланд вернулись солдаты.