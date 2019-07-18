Бывший лидер украинских националистов пригрозил Зеленскому «бедой»

Киев, 18 июля. Бывший лидер запрещенного в России «Правого сектора»1 и депутат Верховной рады Дмитрий Ярош пригрозил «бедой» президенту Украины Владимиру Зеленскому и его офису. Он заявил, что позорное, на его взгляд, поведение новой власти обернется определенными последствиями.

Ярош в жестких выражениях раскритиковал Зеленского и его офис, а также их манеру поведения на публике. По его мнению, советники президента Украины превращают общение с населением о проблемах в «дешевый пиар своего шефа».

«Есть большое желание заменить слова матом, но делать этого не буду», — написал экс-лидер украинских националистов на своей странице в Facebook, передает «Политнавигатор».

Он призвал Зеленского обратить внимание на свое поведение и поведение своих подчиненных и добавил, что должность президента Украины — это «не сцена, а ответственность». Депутат Рады заявил, что наблюдает «дешевое реалити-шоу об украинской власти». Ярош посоветовал новому президенту в случаях, если он «что-то не знает» или «не понимает», обращаться к тем, «кто встал на защиту Украины с оружием в руках».

«Сделайте ставку не на «клоунов» (при всем уважении к профессии), а на настоящих. Не делайте так называемых люстраций, потому что «люстраторка» у вас не выросла», — заявил Дмитрий Ярош.

В обратном случае, добавил он, Зеленского ждут негативные последствия.

«Если этого не сделаете, господин президент, будет беда», — написал Ярош.

Ранее Дмитрий Ярош поддержал обстрел здания телеканала «112 Украина». Он обратился к тем, кто озабочен нарушениями прав людей и свобод, посоветовав им «заткнуть глотки».

Напомним, Зеленский внес на рассмотрение депутатов Верховной рады законопроект о люстрации экс-главы государства Петра Порошенко и его окружения. Однако послы стран G7 выступили с критикой законодательной инициативы президента Украины.

1 Организация запрещена на территории РФ.