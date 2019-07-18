Песков подтвердил встречу Путина с главой Shell

Санкт-Петербург, 18 июля. Президент РФ Владимир Путин встретится с главным исполнительным директором компании Royal Dutch Shell Беном ван Берденом в Санкт-Петербурге 18 июля. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что компания Shell инвестировала в российскую экономику порядка 15 миллиардов долларов. По словам Пескова, это делает Shell одним из крупнейших инвесторов. Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что компания очень давно присутствует на российском рынке. По его словам, Shell начала продавать керосин в нашей стране еще в 1892 году.

«Накопилось много вопросов за этот период. Если серьезно — есть очень много проектов, связанных с СПГ (сжиженный природный газ, прим. ФАН) и так далее», — сказал Песков.

Также пресс-секретарь главы государства сообщил, что 18 июля в Петербурге пройдет встреча Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«При необходимости президенты пообщаются один на один. При них будут также ограниченные делегации двух стран. Затем они выступят на форуме регионов России и Белоруссии», — рассказал Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента России напомнил, что инициатива проведения форума была выдвинута председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко во время ее визита в Белоруссию, который состоялся в 2012 году.

«Регионы активно взаимодействуют, поэтому это важное мероприятие в плане интеграционных процессов и нашего Союзного государства в целом», — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь главы государства сообщил, что на 18 июля у Владимира Путина также запланировано несколько встреч закрытого характера.