Экс-заключенный рассказал о колонии, где сидят Кокорин и Мамаев

Белгород, 18 июля. Экс-заключенный исправительной колонии №4 (ИК-4) в Белгородской области, житель Коломны Московской области рассказал об учреждении, в котором отбывают наказание нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев.

По словам бывшего арестанта, отсидевшего в ИК-4 четыре месяца, надзирателям абсолютно все равно — «кто ты и что ты». Он предположил, что к футболистам было несколько иное отношение, поскольку они медийные личности, их знает вся страна.

Бывший заключенный рассказал, что ко всем арестантам применяется одна программа: «тебя сразу бьют», пишет «Советский спорт».

Накануне начальник ИК-4 Сергей Плясов отреагировал на размещенное в Сети видео, на котором похожие на Кокорина и Мамаева молодые люди играют в футбол. Он опроверг эти сообщения и подчеркнул, что игроки находятся в штрафном изоляторе.

Напомним, Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл, их друг и по совместительству детский тренер Александр Протасовицкий в октябре прошлого года устроили две потасовки в центре российской столицы, в результате которых пострадали три человека. В мае 2019 года Пресненский районный суд приговорил Кокорина и его брата Кирилла к полутора годам исправительной колонии общего режима, а Мамаева и Протасовицкого – к 1 году 5 месяцам.