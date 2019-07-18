В Сети появилось видео испытаний беспилотника-огнемета

Москва, 18 июля. В Сети появилось видеозапись, на кадрах которой запечатлены испытания американского беспилотника-огнемета TF-19 Wasp. Запись была опубликована в YouTube-канале Throwflame.

В видео показано, как работает беспилотник в разных погодных условиях. На кадрах запечатлено, как БПЛА подлетает к объекту и выпускает огонь по нему. При этом работа устройства показана на местностях с разным рельефом.

Как передает портал Task & Purpose, работа этого типа БПЛА основана на системе плазменного сжигания. Аппарат способен выпускать огневые залпы на протяжении ста секунд, расходуя при этом около 3,7 литра топлива.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказало о характеристиках первого в России ударного беспилотника, созданного концерном БПЛА «Луч».

В апреле СМИ сообщили, что Саудовская Аравия получила первую партию российских тяжелых огнеметных систем «Солнцепек». Ее разработали в 2001 году на платформе шасси танка Т-72. Система предназначается для огневой поддержки мотострелковых и танковых подразделений, а также вывода из строя легкобронированной и транспортной техники врага. «Солнцепек» оборудована модернизированной пусковой установкой, а также автоматизированной системой наведения.