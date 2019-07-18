Госдума уточнила, какие гаджеты относятся к шпионским

Москва, 18 июля. Госдума приняла пакет законов о шпионских приборах. Автором поправок в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях выступило правительство, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В документах приводится толкование того, что можно и нельзя относить к «специальным техническим средствам, предназначенным для негласного получения информации». Как ранее пояснял журналистам спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, корректировка законодательства связана с развитием цифровых технологий и необходимостью предотвратить возможность преследования россиян за использование современной техники.

В частности, теперь будут наказывать лишь за средства, которым «намеренно приданы свойства», необходимые для скрытого получения информации или доступа к ней без ведома ее обладателя. К таковым, согласно документам, относятся как приборы для проникновения в помещения и на другие объекты, так и программные обеспечения для получения информации с технических средств ее хранения, обработки и передачи.

Шпионскими при этом не считаются те гаджеты, которые находятся в свободном обороте, в том числе бытового назначения, и обладают функциями аудио- и видеозаписи, фотофиксации и геолокации. Обязательным условием для исключения возможности преследования за такие устройства является открытое расположение на них «органов управления таким функционалом».

В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей важность принятого Госдумой решения отметил депутат Сергей Вострецов.