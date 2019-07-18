Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Госдума уточнила, какие гаджеты относятся к шпионским

1 131
0 Оставить комментарий

В России уточнили, какие гаджеты относятся к шпионским

Москва, 18 июля. Госдума приняла пакет законов о шпионских приборах. Автором поправок в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях выступило правительство, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В документах приводится толкование того, что можно и нельзя относить к «специальным техническим средствам, предназначенным для негласного получения информации». Как ранее пояснял журналистам спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, корректировка законодательства связана с развитием цифровых технологий и необходимостью предотвратить возможность преследования россиян за использование современной техники.

В частности, теперь будут наказывать лишь за средства, которым «намеренно приданы свойства», необходимые для скрытого получения информации или доступа к ней без ведома ее обладателя. К таковым, согласно документам, относятся как приборы для проникновения в помещения и на другие объекты, так и программные обеспечения для получения информации с технических средств ее хранения, обработки и передачи.

В России уточнили, какие гаджеты относятся к шпионским

Шпионскими при этом не считаются те гаджеты, которые находятся в свободном обороте, в том числе бытового назначения, и обладают функциями аудио- и видеозаписи, фотофиксации и геолокации. Обязательным условием для исключения возможности преследования за такие устройства является открытое расположение на них «органов управления таким функционалом».

В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей важность принятого Госдумой решения отметил депутат Сергей Вострецов.

«Данными законами мы вводим четкое разграничение того, за какую технику может последовать наказание, а за какую нет. Это обеспечит безопасное использование современных гаджетов, в первую очередь для молодежи, у которой есть интерес к покупке наиболее быстрых и эффективных в работе приборов с большим функционалом», — заявил парламентарий.

Сергей Вострецов

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров