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Путин планирует встречу с главой Shell в Петербурге

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Путин планирует встречу с главой Shell в Петербурге

Москва, 18 июля. Президент РФ Владимир Путин планирует встретиться с главным исполнительным директором компании Royal Dutch Shell Беном ван Берденом в Санкт-Петербурге 18 июля. Об этом журналистам заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.

«Встреча планируется»,— цитирует Ушакова ТАСС.

На сегодняшний день Shell является одним из крупнейших иностранных инвесторов в нефтегазовую отрасль России. В сферу интересов концерна входит строительство третьей очереди завода по сжижению газа «Сахалин-2», а также увеличение мощности проекта «Балтийский СПГ».

Shell принимает участие в разработке Сахалинского шельфа, а также месторождений Салымской группы в Ханты-Мансийском автономном округе.

К слову, Shell стала одной из пяти европейских компаний, против которых власти Польши возбудили дело за участие в строительстве российского газопровода «Северный поток — 2». Как сообщал ранее «Ридус», за выявленные нарушения на эти компании может быть наложен штраф в размере до 10% выручки на польском рынке. Кроме того, регулятор может выдать им предписание на продажу активов или разделение бизнеса.

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