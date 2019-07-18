Зеленский рассказал о раскрытии новой аферы в сфере оборонного комплекса

Киев, 18 июля. Сотрудники украинской полиции раскрыли новую схему в сфере оборонной промышленности, связанную с офшорными фирмами. Об этом сообщил в четверг президент Украины Владимир Зеленский в ходе заседания Национального совета по вопросам антикоррупционной политики.

«На днях мы передали в правоохранительные органы еще одну схему в сфере оборонной промышленности», — заявил он.

По словам Зеленского, в течение последних пяти лет работы прошлой власти специальные экспортеры только по нескольким подозрительным соглашениям перечислили около 30 миллионов долларов на счета офшорных предприятий за якобы предоставленные услуги.

Глава государства напомнил, что «преодоление коррупции — главный приоритет деятельности» его штаба и сообщил, что за два неполных месяца в украинский парламент подали 16 законодательных проектов, в том числе за противоправное обогащение, а также проект о неотложной модернизации работы антикоррупционного суда.

В апреле текущего года специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обвинила Национальное антикоррупционное бюро Украины в нежелании расследовать уголовные дела, которые относятся к коррупции в «Укроборонпроме». Так, ведомство в качестве примера приводило дело о поддельных поставках деталей и комплектующих на Харьковский бронетанковый завод на общую сумму около 56 миллионов гривен.

Ранее издание Bihus.info опубликовало серию расследований о контрабандных закупках деталей для компаний оборонного комплекса Украины. Согласно данным СМИ, к организации мошеннических схем было причастно окружение пятого президента Украины Петра Порошенко.