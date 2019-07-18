В Кремле будут рады пирогу из Турции в честь старта поставок С-400

Москва, 18 июля. В Кремле будут рады турецкому пирогу в честь старта поставок Анкаре С-400, там делают очень вкусные пироги. Об этом заявил в четверг на брифинге пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Ранее СМИ сообщили о том, что якобы турецкий кондитер отправил пирог российскому лидеру Владимиру Путину в честь старта поставок систем С-400. По неподтвержденным данным, кондитерское изделие доставят в Кремль в пятницу, 19 июля.

«Не могу это подтвердить, я не располагаю такой информацией. Мы, конечно, будем очень рады пирогу, в Турции кондитеры делают очень вкусные пироги», — прокомментировал пресс-секретарь президента РФ появившуюся в СМИ информацию о пироге.

При этом Песков напомнил, что в предстоящую пятницу Путина в Москве не будет, поскольку глава государства в ночь на пятницу вылетит из Северной столицы в Магнитогорск.

Напомним, поставки российских ЗРС в Турцию начались 12 июля. По информации Минобороны Турции, в этот день на авиабазе «Мюртед» в пригороде Анкары приземлились три транспортника, которые доставили несколько тягачей и заряжающую машину из состава комплекса С-400.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган назвал сделку по приобретению российских ЗРС важнейшим соглашением в истории республики. Он уточнил, что поставка С-400 полностью окончится к апрелю 2020 года.