Клинцевич назвал ожидаемой реакцию Киева на указ о гражданстве РФ для жителей Донбасса

Москва, 18 июля. Негативная реакция Киева на указ президента РФ Владимира Путина об упрощенном порядке получения российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины оказалась вполне ожидаемой. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Российский лидер накануне подписал указ, согласно которому украинцы, проживающие на всей территории Луганской и Донецкой областей, смогут получить паспорт РФ в упрощенном порядке. Ранее эта возможность была лишь у жителей республик Донбасса. Из них россиянами стали уже более 10 тысяч человек.

В офисе президента Украины Владимира Зеленского негативно восприняли подписанный главой РФ документ. Представители официального Киева подчеркнули, что упрощенное получение российского гражданства, по их мнению, якобы «создает препятствия для решения конфликта в Донбассе».

Схожую позицию, как отметил Клинцевич, занял и украинский МИД. Такую реакцию сенатор назвал вполне ожидаемой.

Он предложил Киеву вместо того, чтобы передергивать факты, ответить Москве зеркально, объявив об упрощенном порядке предоставления украинского гражданства всем этническим украинцам, проживающим в России.

«Правда, не уверен, что желающие найдутся. Может, хоть ярлыки вешать тогда желание пропадет», — констатировал сенатор.

Ранее глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников назвал своевременным указ президента РФ. Он отметил, что накануне на Украине вступил в силу закон о фактически запрете русского языка. Поэтому мера, введенная Москвой, важна для тех, кто хотел бы, чтоб его дети говорили на русском языке.

Напомним, еще в апреле российский лидер подписал указ об упрощенном получении паспортов РФ жителями Донецкой и Луганской Народных Республик. Президент отметил, что такой шаг был предпринят исходя из гуманитарных соображений и направлен на защиту прав жителей Донбасса. На юго-востоке Украины на протяжении вот уже пяти лет продолжается гражданская война.

Глава государства подчеркнул, что вопрос носит гуманитарный характер, и у Москвы нет желания создавать проблемы Киеву. По словам Путина, ситуация с гражданскими правами на юго-востоке Украины «переходит границы». Однако Киев в ответ отказался признавать российские паспорта, выданные жителям ДНР и ЛНР.