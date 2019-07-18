В МИД Украины возмутились картой Закарпатья в цветах флага Венгрии

Киев, 18 июля. Министерство иностранных дел Украины обратило внимание правоохранительных органов на иллюстрацию украинской газеты «Карпаталия» Общества венгерской культуры Закарпатья, на которой часть территории страны обозначена в цветах венгерского флага. Об этом сообщил на странице в Twitter заместитель главы украинского внешнеполитического ведомства Егор Божок.

«На передовице газеты «Карпаталия» общественной организации «Общество венгерской культуры Закарпатья» в статье под лозунгом «Венгр, вставай!» обозначены принадлежащими Венгрии ряд территорий Украины», — возмутился украинский дипломат.

Он также потребовал от Генеральной прокуратуры Украины и Службы безопасности Украины инициировать расследование из-за сделанной газетой карты. По его словам, он уже подписал соответствующие письма в эти ведомства. Божок назвал публикацию «сепаратизмом».

Отношения между Украиной и Венгрией усугубились после появления информации о выдаче Будапештом в расположенном у венгерской границы городе Берегово Закарпатской области венгерских паспортов гражданам Украины. Будапешт пригрозил Киеву препятствиями на пути к евроинтеграции. Еще большее напряжение в отношениях между странами появилось после принятия на Украине нового закона об образовании, который фактически вводит запрет на обучение на родном языке для нацменьшинств.