Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина

В МИД Украины возмутились картой Закарпатья в цветах флага Венгрии

36
0 Оставить комментарий

В МИД Украины возмутились картой Закарпатья в цветах флага Венгрии

Киев, 18 июля. Министерство иностранных дел Украины обратило внимание правоохранительных органов на иллюстрацию украинской газеты «Карпаталия» Общества венгерской культуры Закарпатья, на которой часть территории страны обозначена в цветах венгерского флага. Об этом сообщил на странице в Twitter заместитель главы украинского внешнеполитического ведомства Егор Божок.

«На передовице газеты «Карпаталия» общественной организации «Общество венгерской культуры Закарпатья» в статье под лозунгом «Венгр, вставай!» обозначены принадлежащими Венгрии ряд территорий Украины», — возмутился украинский дипломат.

Он также потребовал от Генеральной прокуратуры Украины и Службы безопасности Украины инициировать расследование из-за сделанной газетой карты. По его словам, он уже подписал соответствующие письма в эти ведомства. Божок назвал публикацию «сепаратизмом».

В МИД Украины возмутились картой Закарпатья в цветах флага Венгрии

Отношения между Украиной и Венгрией усугубились после появления информации о выдаче Будапештом в расположенном  у венгерской границы городе Берегово Закарпатской области венгерских паспортов гражданам Украины. Будапешт пригрозил Киеву препятствиями на пути к евроинтеграции. Еще большее напряжение в отношениях между странами появилось после принятия на Украине нового закона об образовании, который фактически вводит запрет на обучение на родном языке для нацменьшинств.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров