Суд подтвердил обязанность Навального удалить видео про Росгвардию и крымский мясокомбинат

Москва, 18 июля. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение по иску крымского мясокомбината «Дружба народов» к Алексею Навальному. Блогер должен будет удалить из Сети видеоролик со своим «расследованием» в отношении предприятия и опровергнуть распространенные им сведения.

Как передает РИА Новости, из информации в картотеке арбитражных дел следует, что апелляционный суд отклонил жалобу Навального на принятое в феврале решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу.

В феврале арбитражный суд Москвы принял решение удовлетворить иск крымского предприятия против блогера. Мясокомбинат обвинял Навального в нанесении ущерба деловой репутации после того, как тот заявил о поставках якобы некачественного продовольствия по завышенным ценам Росгвардии. Поданный иск не содержал материальных требований. От Навального предприятие требовало только удалить видео «расследования», а также его текстовую версию, и опубликовать опровержение.

Напомним, Навальный, а также его сторонники и основанный им так называемый «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК), не раз оказывались в центре скандалов, связанных с распространением недостоверной информации и фейков.

Ранее известный адвокат Шота Горгадзе рассказал, что будет представлять интересы замдиректора по АХЧ гимназии №61 Выборгского района Санкт-Петербурга Елены Орловой в иске против активистов штаба Навального. По словам правозащитника, в исковом требовании заявитель попросит суд признать не соответствующими действительности сведения, которые распространил штаб Навального. Также Елена Орлова потребует компенсировать моральный вред. Сторонники блогера заявляли, что Орлова якобы препятствовала предвыборной кампании, разместили ее персональные данные, но при этом использовали фотографию другого человека. Как впоследствии выяснилось, это была не Елена Орлова, а совершенно другой человек.

Юрист «ФБК» Любовь Соболь оказалась в центре скандала после того, как выпустила фейковое расследование о деятельности комбината питания «Московский школьник». Главным свидетелем в «расследовании» выступила бывшая сотрудница предприятия Наталья Шилова, которая представила в качестве «доказательства» старый мем, гуляющий по Сети с 2011 года. Позднее Шилова отказалась от своих свидетельств и призналась, что принять участие в «расследовании» ее вынудили шантажом.