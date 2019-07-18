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Америка держит Грузию «в черном теле», потому что голодными легче управлять

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Америка держит Грузию «в черном теле», потому что голодными легче управлять

Корреспондентам Федерального агентства новостей в Тбилиси удалось взять интервью у известного политолога и дипломата Гамлета Чипашвили. Он много лет принимал непосредственное участие в большой грузинской политике. А сейчас является одним из наиболее авторитетных спикеров в местных СМИ.

За свою жизнь Гамлет Чипашвили сменил множество постов. Он был управделами Верховного совета Грузинской ССР, главой аппарата грузинского  парламента при президентах Звиаде Гамсахурдии и Эдуарде Шеварднадзе. С 1999-го по 2003 год Чипашвили был директором Консульского департамента МИД Грузии.

Известный политолог и дипломат прокомментировал  Федеральному агентству новостей самые острые проблемы сегодняшней Грузии. 

Политолог и дипломат Гамлет Чипашвили

— Гамлет, как вы оцениваете состояние нынешних российско-грузинских отношений — на фоне антироссийских акций, запрета на авиасообщение, выходки ведущего «Рустави 2» и т. д.?

— Вопрос новых экономических санкций против Грузии вполне серьезно поднимался в Госдуме и правительстве РФ, и только прямое вмешательство президента РФ Владимира Путина в ситуацию предотвратило этот сценарий. Если провокации со стороны Грузии продолжатся, то в итоге это может закончиться для нас плачевно.

К сожалению, те, кто митингуют на проспекте Руставели и выступают с такими пламенными, патриотическими речами, абсолютно не понимают, что такое экономика вообще, на чем держится страна. У них нет никакого опыта в этом плане. К сожалению, получилось так, что после развала СССР мы не смогли воспитать нормальных, эффективных дипломатов и экономистов, у нас в Грузии такие люди в большом дефиците. Поэтому во многих сферах у нас все получается наперекосяк. И даже образованные люди порой не понимают простых вещей — например, что нельзя плевать в колодец, из которого пьешь.

Америка держит Грузию «в черном теле», потому что голодными легче управлять

— Протесты напротив парламента продолжаются уже почти месяц. Кто, на ваш взгляд, за ними стоит? И почему грузинское общество так легко позволяет устраивать провокации, из-за которых потом страдает экономика и миллионы людей? 

— Все эти выступления — в первую очередь антироссийские. Базис протестов — это сами отношения русских и грузин, а «надстройку» мы сегодня наблюдаем воочию. Кто здесь создает такую неразбериху? В первую очередь это американцы, которые уже давно находятся здесь. Они первыми признали независимую Грузию и сделали шаг в пользу своих геополитических интересов.

И после этого с 1991–1992 года они крепко осели здесь. Они построили в Тбилиси огромное посольство и чувствуют здесь себя как дома. Они воспитали [экс-президента Михаила] Саакашвили, они воспитали всех политиков, которые находятся сегодня у власти. Кроме этого, это они вместе с европейцами привели в Грузию неправительственные организации, которые сейчас правят бал на площади перед парламентом.

— Можно ли сказать, что американцы сегодня полностью контролируют политическую ситуацию в Грузии?

— Да, конечно. Они назначают министров, под их инициативой составляются списки кандидатов в партии, которые имеют «проходные баллы» в парламент, они лично диктуют, кто будет и кого не будет в списке и т. д. Ситуация здесь такая, что американцы в Грузии могут все.

Раньше, при Советском Союзе, в республиканском ЦК был второй секретарь из Москвы, который полностью контролировал ситуацию в Грузии. Сегодня эту функцию выполняет даже не посол США, а дипломат рангом намного ниже… Причем чрезвычайного и полномочного американского посла в Тбилиси давно нет, это не требуется, поэтому есть только «и. о. посла».  

Америка держит Грузию «в черном теле», потому что голодными легче управлять

— Зачем американцам нужно было нынешнее обострение отношений между Грузией и РФ, какие они преследовали тактические цели?

— Проблема в том, что нынешнее правительство Грузии считается на западе «пророссийским». Олигарх Бидзина Иванишвили, чьи люди сейчас стоят у власти, живет здесь уже давно. Он так же, как и [бизнесмен и олигарх Владимир] Плахотнюк в Молдавии, приехал сюда из России.

А деньги Бидзина сделал в России, когда там была сплошная неразбериха и все делали большие деньги, забыв про совесть. И поскольку он долго работал в России и сделал деньги там, то для проамериканской оппозиции это считается большим грехом. Так что они считают его «человеком Кремля», «ставленником Путина» и твердо намерены его свергнуть — рано или поздно.

— То есть это была попытка провести очередную «революцию роз»?

— Да, это была попытка революции, она поддерживается американцами и Саакашвили, который сейчас находится на Украине. Кстати, «Рустави 2» — это его телеканал, он управляется его людьми, и именно экс-президент мутит здесь воду. Конечно, он, как политик, хочет иметь влияние в Грузии и намерен вернуться сюда не как рядовой гражданин, а как президент.

При этом примерно 15-17% людей в Грузии по-прежнему его уважают, не зная, что он дутая величина. Саакашвили в свое время показывал всем диплом престижного американского вуза. Но беда в том, что он там обучался всего лишь год. Нет ни одного вуза, который дает диплом о качественном образовании за такой срок. Он был в этом вузе на стажировке, и все. По сути, Саакашвили — недоучка.  

Америка держит Грузию «в черном теле», потому что голодными легче управлять

— В последнее время протесты напротив парламента пошли на спад, туда приходит все меньше людей. Можно ли сказать, что попытка госпереворота провалилась?

— Конечно, протесты идут на спад, но на самом деле это ничего не значит. Завтра может случиться то же самое, что случилось несколько дней назад — когда этот [агрессивный идиот] выступил — журналист с «Рустави 2» (имеется в виду Георгий Габуния. — Прим. ФАН), и накалил ситуацию до такой степени, что многим здесь стало по-настоящему страшно. Допрыгались, как говорят русские. Да, пока санкции против Грузии никто не вводит, но посмотрим, что будет дальше. Думаю, что будет плохо.

— Насколько сильно запрет авиаперелетов между РФ и Грузией ударит по экономике страны? Многие говорят, что для Грузии это потеря сотен миллионов лари и десятков тысяч рабочих мест…

— По подсчетам наших экономистов, более 40% грузинской экономики до последнего времени было ориентировано на Россию. В сфере туризма работает 540 тысяч человек — не только непосредственно в туристической отрасли, но и в сопутствующих сферах. И многие из этих людей могут стать безработными уже завтра.

Туризм — такая сфера деятельности, которая требует каждодневной работы, при этом договоры со странами и туристическими фирмами делаются заранее, за 3-4 месяца, иногда даже за год. Потому что так не бывает, что ты сегодня захотел привезти сюда французских туристов или американцев — а завтра они уже приехали. Нужна реклама, нужно, чтобы там узнали о твоей стране. Хотя, конечно, к нам приезжают индивидуалы из ЕС и США. Но это не то количество, которое может спасти отрасль.

Америка держит Грузию «в черном теле», потому что голодными легче управлять

Российские туристы приносили Грузии 1,5 млрд лари (около 600 млн долларов) за один туристический сезон. Причем они приезжали не только летом, но и зимой — в Гудаури, на зимние курорты, а сейчас все это закончится… По статистике, те туристы из России, которые были здесь, уехали, а новых ждать трудно.

Может, будут единичные, индивидуальные туристы, которые приедут по собственному желанию. Но это не спасет отрасль. Некоторые говорят, особенно в Аджарии, что там настроение — как на панихиде, потому что там не только туристические фирмы сдавали гостиницы, там и частные дома люди сдавали туристам и с этого жили. Сейчас все они оказались в очень тяжелом положении…

— Если со стороны грузинской оппозиции последуют очередные провокации в адрес РФ, то какими могут быть ответные санкции?

— Санкции будут экономическими, ведь мы производим минеральные воды и вина, они могут быть запрещены, Роспотребнадзор введет эмбарго на их поставки — и все. То же самое, что было до 2012 года. Есть еще вопрос о денежных переводах. Грузины, которые живут в России, посылают сюда деньги, довольно приличные суммы для грузинского бюджета — около 1,5 млрд долларов в год. Для грузинского бюджета это крайне важно — как для страны, которая ничего не производит, у нее фактически нет никакой промышленности, и нет даже сельского хозяйства в современном понимании. 

Поэтому Грузия предпочитает покупать за рубежом какие-то второстепенные, второсортные продукты и ввозить их сюда. В том числе лекарства, которые давно не продаются в приличных странах Запада. Это все выбрасывается здесь на прилавки оптом, наши бизнесмены договариваются с зарубежными, чтобы тем было легче утилизировать лежалый товар. Западный бизнес дает на это барахло товарный кредит безо всяких денег, а наши привозят его сюда — и продают своим гражданам.

Америка держит Грузию «в черном теле», потому что голодными легче управлять

— Может ли Москва в ответ на возможные провокации ввести против Грузии более суровые меры — такие как депортация на родину части грузинской диаспоры?

— Нет, не думаю. Конечно, такой опыт был несколько лет тому назад, и это вызвало очень большой резонанс в Евросоюзе. В Европарламенте об этом много тогда говорили, что это очень плохой шаг со стороны России. Так что на этот раз, я думаю, до подобного не дойдет. Но даже те меры, которые уже введены, очень сильно ударят по экономике Грузии.

— Почему грузинская молодежь так плохо знает Россию? Почему она легко верит, когда Москву обвиняют во всех грехах? 

— Я хочу сказать, что в этом виновата и сама Россия. Потому что в вашем МИДе несерьезно работают с Грузией, из рук вон плохо. Во-первых, в самом начале допустили же грубейшую ошибку. У России был хороший шанс найти общий язык с грузинскими политиками еще в 190-х — невзирая на выступления Гамсахурдии и на то, что он оставил обширное «антирусское наследие». Когда здесь открылось российское посольство, ваши дипломаты со мной несколько раз советовались, что и как лучше делать. Я им несколько раз говорил, что надо было делать, но они не сделали ничего из этого.
 
Я говорил российским коллегам, что надо налаживать отношения именно с элитными группами, которые имеют влияние в обществе, а не с теми людьми, которые никакого влияния не имеют. Но российские дипломаты упорно приглашали в посольство на торжества тех людей, которые абсолютно ничего не значат для грузинской политики. И так раз за разом. Кроме того, я миллион раз говорил вашим дипломатам — пригласите к себе грузинских журналистов, 15-20 человек, реакционных, не реакционных — не имеет значения. 

Америка держит Грузию «в черном теле», потому что голодными легче управлять

Пригласите их, покажите этим людям, что из себя представляет Россия. Покажите Москву, покажите Петербург, другие города. Во всяком случае хотя бы Москву покажите, чтобы они имели представление о городе и людях. Но никто ничего не сделал. Зато в течение нескольких лет этим занималось посольство Китая. Они брали отсюда журналистов и им показывали Китай, и то же самое иранцы делали. А РФ абсолютно ничего не делала и не делает.

— Получается, что у России сегодня вообще нет четко сформированной политики в отношении Грузии?

— Нет. У Кремля, у вашего МИДа вообще нет никакой внятной политики в отношении нашей страны, и так продолжаться не может. Если бы россияне вовремя очухались и занимались бы теми делами, которые надо было делать, то американцы никогда не смогли бы тут закрепиться.

А теперь этот [директор Центра Байдена Майкл] Карпентер, который приезжал, — он же даже не советовал, он фактически призывал к революции в Грузии! Он говорил, мол, «нынешняя власть, конечно, что-то делает, но этого недостаточно. Надо очень твердо и очень сильно потребовать от нее, чтобы еще больше противостоять России», и т. д. По сути, он здесь, в чужой стране, отдает распоряжения. 

Америка держит Грузию «в черном теле», потому что голодными легче управлять

— Можно ли сказать, что следование в фарватере экономической политики Соединенных Штатов принесло Грузии счастье и процветание?

— Естественно, нет. Тот факт, что сейчас Грузия находится в такой бедственной ситуации в экономическом и социальном плане, — это большая «заслуга» американцев. Но, когда я смотрю на сегодняшних грузинских политиков, политологов, журналистов, я не могу утверждать, что мы хоть что-нибудь поняли. Похоже, многие люди не поняли абсолютно ничего.

— Что принесло Грузии тесное сотрудничество с Америкой, какие плюсы и минусы?

— Плюсов в общем-то никаких. «Плюсы» — это то, что мы кричим каждый день, что «наша дорога в сторону НАТО и в Евросоюз», и что «если не сегодня, то завтра мы обязательно будем членами этих структур». Если кто-то может назвать это плюсом, то это плюс. Больше ничего. А минусы — это вся наша сегодняшняя жизнь: безработица, полная деиндустриализация, низкое соцобеспечение и т. д. И самая большая проблема — в том, что будет завтра.

Возьмем грузинскую молодежь. Некоторые люди в стране оптимистично смотрят на российско-грузинские отношения, а я думаю, что эти отношения в будущем будут еще хуже. Потому что на смену нынешним политикам идет молодежь, которая вообще не признает РФ и вообще ничего хорошего о России не знает.

Америка держит Грузию «в черном теле», потому что голодными легче управлять

Поэтому я всегда говорил российским чиновникам — наших журналистов надо обязательно приглашать в Россию, должны быть культурные, образовательные обмены и т. д. А сегодня я даже не уверен, что эти журналисты поедут в РФ, даже если будет такое предложение. Вчера надо было это делать. А сегодня наша молодежь совсем ничего не знает о России. Она знает только то, что «это враг, оккупант, агрессор» и т. д. Каждый день по десять раз об этом говорят на всех грузинских телеканалах.

— А для чего Америке держать Грузию «в черном теле» в экономическом плане?

— Потому что, когда ты голодный, тобой легче управлять. Когда ты сытый, ты начинаешь думать о других вещах. Народ думает о хлебе насущном. После распада СССР наше население составляло около 5,5 млн человек. А сегодня, только по официальным данным, это 3,5 млн человек. Но я думаю, что это неправда — в реальности не более 2,5 млн человек сейчас живет в стране.

Америка держит Грузию «в черном теле», потому что голодными легче управлять

— Чувствуется ли сегодня в Грузии наследие «реформ Саакашвили»?

— По большому счету все это миф. Особенно либералы в России грешат этим, когда начинают говорить: «Вот Саакашвили что сделал в Грузии, какие реформы он провел!» Какие такие реформы, они хоть что-то знают?! А серьезные российские политики им поддакивают, говорят — «Да, Саакашвили это реально сделал, что правда, то правда». А на деле Саакашвили раздел страну до нитки, до ручки ее довел!

Говорят — «Саакашвили создал новую полицию». Но, простите, это позор, а не полиция! Знаете, что он сделал? Он запретил брать деньги полицейским, которые стояли на дороге. Зато сейчас вместо них — «невидимки-полицейские» на гражданских машинах, они снимают, где ты остановил машину неправильно — и потом тебе приходят сообщения на мобильный телефон о штрафах.

Ты должен регулярно платить по 15, по 20 лари (350-450 рублей). А этот полицейский, сотрудник ГАИ — он брал с тебя всего 3 лари. А Саакашвили все деньги положил в госбюджет — а потом, как медведь лапой, доставал из бюджета деньги для собственных нужд и удовольствий.

Америка держит Грузию «в черном теле», потому что голодными легче управлять

— Почему тогда в Грузии его до сих пор поддерживает значительная часть населения?

— Поддерживает, потому что Саакашвили имеет здесь своих верных соратников, которых он в свое время расставил на руководящие должности. Была такая позорная организация «Кмара», мальчики на побегушках… И вот членов этой «Кмары» он сделал дипломатами, обогатил МИД этими дегенеративными кадрами! Он назначал послами таких дегенератов, что просто слов нет!

Саакашвили всегда был довольно развратным, он нашел где-то в Канаде девочку, которая плясала на столе, пригласил ее в Грузию — и сделал министром экономики. Министром экономики — 28-летнюю девочку, которая никакого образования вообще не имела! Это был просто какой-то позор!

— Если он нанес такой вред стране, почему он пользуется популярностью?

— Популярностью он пользуется среди своих, которых он кормил и кормит, давал им деньги и дает. А широкую народную поддержку он никогда не будет иметь, потому что люди помнят и его «веники в [заднем проходе]», и жевание галстуков, и много чего еще. Но эти проценты рейтинга, которые он имеет сейчас (около 15-20%), он в Грузии всегда будет иметь. А его партия всегда будет в парламенте — и всегда сможет устраивать такие вот «заварушки». 

Потому что Саакашвили поддерживают американцы, они стоят за ним. Его воспитала Америка, он напрямую связан с ЦРУ и Госдепартаментом — и он готов на все. По моим данным, он очень опасный человек, ради власти он мог устранить любого человека, нанять киллеров и т. д. И таких людей он собрал вокруг себя в ходе своего правления. Это была позорнейшая эпоха в грузинской истории, и правление такого дегенерата и бандита больше допускать нельзя. 

Америка держит Грузию «в черном теле», потому что голодными легче управлять

— Какое будущее, на ваш взгляд, ждет «Рустави 2» и Георгия Габунию? Можно ли России и дальше ожидать подобных провокаций в Грузии?

— Конечно, пока в Грузии будут задавать тон американцы, пока здесь будет сильно влияние Саакашвили, могут быть провокации и гораздо хуже. А «Рустави 2» будет существовать, его не могут закрыть, потому что Евросоюз считает это «нарушением свободы слова».

Думаю, и Габуния будет дальше существовать, через некоторое время он вновь появится на экране — и ничего не изменится. А те, кто митинговал под «Рустави 2», те, кого в Грузии считают российской «пятой колонной», они два-три раза еще выйдут, покричат, а потом устанут и разойдутся. И все будет продолжаться по-прежнему.

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