Сирия, 18 июля. SDF стягивают подкрепление в провинцию Ракка, в Дейр-эз-Зоре два боевика ИГ1 подорвались на бомбе при попытке установить ее в автомобиль. В Хаме сирийская армия обстреливает позиции радикалов. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обмениваются ударами с радикалами на северо-западном фронте в Хаме.

«Исламское государство1»: потеряло двух радикалов и подозревается в подрыве автомобиля иранского ополчения в Дейр-эз-Зоре.

«Джебхат аль-Ватания лил Тахрир»: заявила, что ее боевики якобы нанесли удар по САА на северо-западе Хамы, в результате чего скончалось 5 бойцов САА и были уничтожены пулеметные установки.

Курды: стягивают подкрепление в провинции Ракка вдоль границы с Турцией.

ВС Турции: продолжают наращивать свое военное присутствие на границе с Сирией на востоке и нанесли авиаудары по расположениям курдов в Ираке.

Международная коалиция: проводят воздушную разведку на востоке провинции Ракка.

Провинция Дейр-эз-Зор

Утром в поселке Хаваидж подорвалось два боевика «Исламского государства» при неудачной попытке установить самодельное взрывное устройство в автомобиль, как передает новостной портал Step News Agency. Четыре дня назад в Ракке при похожих обстоятельствах так же два боевика случайно подорвались при установки бомбы на военный автомобиль SDF в городе Ат-Табка.

В тоже время в городе Меядин был взорван заминированный автомобиль, принадлежавший ополченцам Корпуса стражей исламской революции - иранского военного формирования, выступающего на стороне правительства САР. Как сообщил канал Step News Agency, один боец скончался в результате взрыва. Место взрыва было оцеплено иранскими бойцами для проведения расследования.

Провинция Ракка

Местные жители отмечают, что активизировались полеты над городом Тель-Абъяд разведывательных самолетов международной коалиции, о чем сообщает новостной портал Euphrates Post. А также в восточные районы столицы прибывают новые отряды «Демократических сил Сирии» (SDF). Все маневры курдских сил совпадают с усилением турецких войск, которые наращивают свое военное присутствие у границы с провинцией Ракка.

Провинция Хама

Правительственные войска, дислоцированные в лагере у поселка Джурин, обстреливают из тяжелой артиллерии укрепления боевиков у деревни Кастун на равнине Аль-Габ, как передал канал Step News Agency. Сирийские военнослужащие также нанесли удар по радикалам альянса «Тахрир аш-Шам» у поселка Аль-Хувейз, Тель-Маллах и Аль-Джубейн.

После серии атак сирийской армии радикалы группировки «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» выпустили заявление, что они напали на отряд САА у Джурина и в перестрелке погибло пять военнослужащих, сообщает канал Baladi News. Группировка также утверждает, что якобы ими были разрушены пулеметные установки у руин замка Мирза. В настоящее время руины бастионов заброшенного замка служат укрытием при ведении боевых действий в долине Аль-Габ и попеременно его занимали то отряды САА, то радикалы.

Ирак

ВВС Турции нанесли очередную серию авиаударов на севере Ирака по опорным пунктам и складам курдским радикалов «Рабочей партии Курдистана» (РПК) в районе горного хребта Кандиль. Согласно данным новостного портала Anadolu Agency в результате налета самолеты нанесли ущерб укрытиям и разрушили огневые точки курдов на горных склонах. Всего с начала операции «Коготь» было ликвидировано свыше шестидесяти курдских радикалов, согласно данным Министерства обороны Турции, но турецкие источники замалчивают информацию о жертвах среди мирного населения.

1 Организация запрещена на территории РФ.