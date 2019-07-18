RTVI и 74.ru ввели цензуру, запретив альтернативные мнения в своих пабликах

Федеральное агентство новостей в рамках своего публичного проекта 3 июля ФАН начало комментировать публикации сообщества «74.ru — новости Челябинска» в социальной сети «Вконтакте». 18 июля официальный аккаунт ФАН был там заблокирован, а опубликованные комментарии — удалены. То же самое сегодня произошло и с пабликом RTVI в той же соцсети. Комментирование там от имени ФАН началось 28 мая.

В рамках своего проекта, стартовавшего в апреле 2019 года, штатные сотрудники ФАН с официального аккаунта нашего издания комментируют публикации других СМИ на их сайтах и в соцсетях. Делается это для того, чтобы донести до аудитории либеральных изданий альтернативную точку зрения на происходящие в стране и мире события. При этом правила поведения в чужих сообществах и на чужих сайтах строго соблюдаются сотрудниками ФАН, а инициируемые ими дискуссии ведутся аргументированно и в корректной форме.

Тем не менее, многие СМИ, считающие себя либеральными, а в нашей классификации зачастую являющиеся антироссийскими, без объяснения причин удаляют сообщения ФАН со своих ресурсов и блокируют наш официальный аккаунт, отправляя его в «черный список». По мнению Федерального агентства новостей, подобная реакция является проявлением идеологической цензуры со стороны указанных изданий.

Администраторы паблика RTVI, не объясняя причин, забанили аккаунт ФАН после комментариев о несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы, не допущенных к выборам из-за фальсификации подписей москвичей.

Кроме того, сотрудникам русскоязычного международного телеканала со штаб-квартирой в Нью-Йорке не понравился представленный ФАН альтернативный взгляд на акцию «желтых жилетов» во Франции.

Здесь надо добавить, что ранее администраторы сообщества RTVI ВКонтакте ограничивались удалением комментариев ФАН. Блокировка нашего аккаунта произошла 18 июля.

Что же касается сообщества «74.ru — новости Челябинска» (региональный портал Shkulev Media) в соцсети «Вконтакте», то оно вступило на путь идеологической цензуры и репрессий после попытки ФАН представить мнения российских политиков и политологов на события в Грузии.

Были и другие комментарии с аккаунта ФАН, которые, возможно, могли не понравиться администраторам паблика «74.ru — новости Челябинска» по идеологическим соображениям. Однако вместо того, чтобы вступить в полемику, они предпочли нарушить российское законодательство.

Редакция ФАН считает, что занимающиеся идеологической цензурой СМИ, в частности, RTVI и «74.ru — новости Челябинска», нарушают законы РФ, которые касаются свободы распространения информации. Подобные действия можно квалифицировать как воспрепятствование профессиональной деятельности журналистов (УК РФ ст. 144). Более того, Конституция РФ запрещает все виды цензуры. В связи с этим Федеральное агентство новостей обратилось в надзорные органы с просьбой проверить законность и обоснованность действий «либеральных» СМИ.

Напомним, что на путь идеологической цензуры и репрессий встали десятки либеральных СМИ, многие из которых финансируются из-за рубежа. Чтобы донести свою позицию до их читателей, мы запустили проект «ФАН разъясняет», в котором рассказываем о лжи, передергиваниях и искажениях, которые стали визитной карточкой либеральных изданий.