Стартовало строительство канатной дороги между Россией и Китаем

Москва, 18 июля. Работы по строительству трансграничной канатной дороги между РФ и Китаем стартовали в четверг, торжественная церемония прошла на барже, закрепленной на середине пограничной реки Амур между Благовещенском и Хэйхэ.

На официальном мероприятии присутствовали глава Амурской области Василий Орлов, мэр Благовещенска Валентина Калита, а также представители китайской стороны — первый заместитель председателя Народного правительства провинции Хэйлунцзян Ли Хайтао, председатель Народного правительства города Хэйхэ Ма Ли. На церемонии были представители инвесторов и подрядчиков.

«У нас сегодня замечательный день: мы даем старт строительству канатной дороги — это очень важный проект для наших городов», — подчеркнул Орлов на торжественном мероприятии.

Губернатор Амурской области указал, что канатная дорога позволит существенно увеличить объем взаимного туристического обмена двух стран. Сам проект, по его мнению, станет визитной карточкой Благовещенска и Хэйхэ.

«Я желаю этому проекту успеха», — добавил он.

После того, как официальные лица произнесли приветствия, был дан старт строительству. На берегах Амура прошла заливка первого куба бетона в основание будущих терминалов.

Как отмечает «МИР24», длина готовой канатной дороги составит 973 метра. Согласно проекту, у нее будет четыре линии, по которым смогут перемещаться вагоны вместимостью 60 человек. Планируется, что запуск фуникулеров пройдет во второй половине 2022 года.

Напомним, в июне президент РФ Владимир Путин на полях саммита ШОС в Бишкеке заявил о заинтересованности Москвы в повышении взаимосвязанности транспортной инфраструктуры России, Монголии и Китая. Особое значение, по его мнению, имеют планы по модернизации коридора на базе Улан-Баторской железной дороги.

Страны, по словам президента, намерены кратно нарастить пропускную способность транспортной артерии. Результатом станет существенное увеличение объемов грузов, поставляемых из Китая на европейские рынки и в обратном направлении.

Ранее на полях ПМЭФ президент назвал энергетику приоритетной и наиболее динамично развивающейся сферой в отношениях с КНР. Наиболее значимыми совместными проектами глава РФ считает освоение месторождений в Восточной Сибири, а также строительство трубопроводной системы Восточная Сибирь — Тихий океан с ответвлением на Дацин.