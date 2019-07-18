Главы ДНР и ЛНР напомнили Зеленскому о предвыборных обещаниях

Донецк, 18 июля. Руководители Донецкой и Луганской Народных Республик записали видеообращения к шестому президенту Украины с призывом к мирному диалогу с Донбассом. Поводом стали результаты акции «Выбор Донбасс», собравшей на этой неделе свыше 1 млн подписей жителей региона за прекращение гражданской войны на востоке Украины.

Как отметил глава ДНР Денис Пушилин, миллион обращений — это действительно голос народа, настоящий выбор Донбасса.

Он призвал киевские власти не игнорировать этот выбор.

Руководитель ЛНР Леонид Пасечник напомнил, что глава государства Владимир Зеленский во время своей предвыборной кампании «обещал прекратить войну на Донбассе, обещал слушать простых людей, а не только олигархов».

«Что вы им ответите?» — обратился Пасечник к Зеленскому.

Гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. ЛНР и ДНР заявили о независимости, в ответ киевские власти объявили о старте военной кампании против республик Донбасса. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать также на минской площадке в рамках встреч контактной группы, но Киев регулярно нарушает взятые на себя обязательства.