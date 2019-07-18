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Окружение Зеленского увидело угрозу в Медведчуке

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Окружение Зеленского увидело угрозу в МедведчукеКиев, 18 июля. Окружение украинского президента Владимира Зеленского видит угрозу в огромном медиаресурсе, которым владеет глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук, заявил первый помощник главы Украины Сергей Шефир в интервью изданию «Левый берег».  

Чиновник сообщил, что на Украине рассматривают идею разработать законопроект, который запрещает человеку, ведущему бизнес в России, покупать медиаресурс. Он также подчеркнул, что если бы были деньги, то команда Зеленского сама купила какой-нибудь телеканал.

Помимо этого, Шефир заявил, что офису президента Украины не нужен Медведчук. По его словам, они стараются «отстраниться от него, дистанцироваться». При этом он обратил внимание на то, что не слышал о попытках лидера политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» выйти на контакт с офисом главы государства.

В прошлом году предыдущий владелец NewsOne Евгений Мураев сообщил, что новым собственником телеканала стал депутат Верховной рады Тарас Козак. Он был заместителем главы общественной организации «Центр правового государства», а также движения «Украинский выбор», которыми руководит Медведчук. СМИ окрестили Козака «человеком Медведчука».

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