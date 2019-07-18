Москва, 18 июля. Найденная в Bluetooth уязвимость позволила отследить местоположение пользователей устройств с операционными системами Microsoft, iOS и macOS. Об этом стало известно на мероприятии по технологиям защиты конфиденциальности в Швеции.

Как рассказали исследователи Дэвид Старобински и Йоханнес Бекер, уязвимость связана с тем, что многие современные гаджеты с Bluetooth при оповещении о своем присутствии используют случайные MAC-адреса. Как пишет портал ZDNet, это делается для предотвращения долгосрочного отслеживания. При этом специалисты сделали вывод, что они меняются не синхронно. Был разработан алгоритм, с помощью которого смогли определить постоянные идентификаторы устройств. Они собирали и анализировали получаемые при передаче с устройства данные со случайных адресов.

Уязвимость в Bluetooth позволила хакерам шпионить за пользователями Сети. Исследователи получили возможность следить за гаджетом на постоянной основе. Ученые рассказали, что на Android таких проблем они не наблюдали, так как эта операционная система осуществляет отправку данных другим образом.

Ранее специалисты в области кибербезопасности объявили о выявлении нового вируса, способного поражать смартфоны на базе операционной системы Android через связь Bluetooth. По данным компании Armis, вирус, получивший название BlueBorne, всего за 10 секунд способен захватить телефон, или иное устройство, снабженное Bluetooth.

Особенность вируса в том, что ему достаточно Bluetooth для распространения — даже если иные виды связи на устройстве отключены. Кроме того, BlueBorne не требуется, чтобы устройства были подключены друг к другу.

Вектор атаки BlueBorne может потенциально включать в себя все устройства с Bluetooth — более 8,2 миллиарда устройств по всему миру на сегодняшний день. С помощью BlueBorne хакеры способны сразу же получить полный контроль над устройством. Кроме того, такой вид хакерской угрозы практически не исследован сообществом IT-безопасности и потому может содержать значительно больше уязвимостей.

Кроме того, хакеры нашли самый быстрый способ взломать Android. Слабым местом гаджета оказалась оперативная память Rowhammer. Уязвимость Rowhammer позволяет злоумышленникам ввести специальный код. Найденный способ взлома актуален лишь для старых моделей смартфонов.

Какие-либо специальные расширения мобильного браузера не нужны. Для результативной кибератаки в этом случае необходимо не более двух минут.