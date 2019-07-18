Четвертое заседание коллегий СК России, Армении и Белоруссии прошло в Красноярске

Красноярск, 18 июля. Совместное заседание коллегий следственных комитетов России, Армении и Белоруссии состоялось в Красноярске. Мероприятие в подобном формате проходит уже в четвертый раз, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Участниками заседания стали председатели следственных комитетов трех стран: Александр Бастрыкин (Россия), Гайк Григорян (Армения) и Иван Носкевич (Белоруссия). Кроме того, на мероприятии присутствовали делегации ведомств трех государств, а также представители Генеральной прокуратуры Казахстана. На заседании участники обсудили международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства и результаты совместной работы. В пресс-службе СК РФ отметили, что заседание коллегий впервые прошло в двухдневном формате, предусматривавшем встречу экспертов в области следственной работы и международного сотрудничества.

В первый день главы следственных комитетов Армении и Белорусии посетили Сибирский федеральный университет — один из крупнейших вузов России. Здесь Григорян и Носкевич встретились со студентами. Гостей принимал губернатор Красноярского края Александр Усс. В рамках мероприятия председатели следственных комитетов двух государств ответили на вопросы студентов, касающиеся гуманизации уголовного законодательства в Армении и Белоруссии, совершенствования системы следственных действий, а также конфискации имущества в рамках расследуемых уголовных дел. Также главы ведомств встретились с курсантами Сибирского юридического института МВД России.

Открывая заседание в Красноярске, Бастрыкин напомнил, что первая такая встреча состоялась в 2017 году в Петербурге. Председатель СК РФ высоко оценил проделанную за прошедшие годы совместную работу представителей трех стран, а также сообщил, что российский Следственный комитет и коллеги из Армении и Белоруссии подписали ряд актов, направленных как на взаимодействие в сфере борьбы с преступностью и криминалистического сопровождения следствия, так и на развитие научно-образовательной деятельности.

Иван Носкевич отметил, что подобные мероприятия дают хороший результат. Он поблагодарил принимающую сторону за оперативность в решении межведомственных вопросов и возможность обмена опытом. Гайк Григорян добавил, что формат совместных заседаний позволяет не только усовершенствовать деятельность следственных органов на международной арене, но и позитивно отражается на внутренней работе ведомств.

На мероприятии обсуждались вопросы выработки общих подходов к защите общественных ценностей и интересов от преступности, посягающей на безопасность целых государств. Также на заседании говорили о важности объединения усилий при подготовке кадров и обмена знаниями и опытом в формате конференций и форумов. Особое внимание участники уделили практике исполнения международных ходатайств, а также развитию механизма оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам.

Начальник международно-правового отдела СК Белоруссии Михаил Вавуло, выступая на мероприятии, отметил, что ведомство, которое он представляет, и российский Следственный комитет оказывают друг другу большой объем правовой помощи. Он сообщил, что за 2018 год и первое полугодие 2019 года из Белоруссии направили 345 поручений об оказании помощи по уголовным делам в центральный аппарат СК РФ и 907 — в территориальные органы. Из России за этот период поступило 72 поручения в центральный аппарат СК Белоруссии и 83 — в территориальные представительства.

Одной из самых обсуждаемых тем на заседании стало поддержание детства. Представители российской стороны поделились опытом организации детского отдыха и рассказали о реабилитации детей погибших офицеров сирийской армии. Ребят направили в оздоровительные центры «Артек» и «Орленок». Кроме того, докладчики обратили внимание присутствующих на неравнодушие российской молодежи, сочувствующей детям, оказавшимся в сложной ситуации. Так, учащиеся первого курса Сибирского федерального университета приготовили подарки для сирийских детей — традиционные русские матрешки. Каждый студент подписал открытку, предназначенную персонально каждому ребенку. В тексте содержатся добрые пожелания, а также приглашение в Россию и контакты для обратной связи.

Кроме того, участники мероприятия обсудили вопросы усовершенствования взаимодействия следственных органов в рамках Минской конвенции. Отмечалось, что в данную деятельность необходимо вовлечь партнеров, представляющих государства, которые еще не наделили свои территориальные органы соответствующими полномочиями, но уже готовы пройти все процедуры.

Завершая встречу, представители России, Белоруссии и Армении наметили планы, касающиеся дальнейшей совестной работы. Также следственные органы трех государств подписали программы сотрудничества на 2020-2022 годы. По результатам встречи были даны конкретные поручения управлению международного сотрудничества СК России.