Эксперт назвал Столтенберга «собачкой», которая «лает» до прекращения действия ДРСМД

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс даст скоординированный ответ, если Россия не вернется к соблюдению условий Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) до 2 августа.

«Вопрос — что мы будем делать, если они не вернуться к соблюдению. Мы решили, что мы ответим на это. Ответ будет взвешенный и скоординированный», — сказал он, выступая на Аспенском форуме по безопасности.

Столтенберг делает заявления, которые не будут подкреплены никакими действиями, считает эксперт ассоциации независимых военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

«Если бы он мог что-нибудь сделать, то уже давно бы сделал. В последнее время Столтенберг слишком разактивничался в информационном пространстве по поводу договора РСМД, не вникая в саму проблему. Он выглядит как «собачка», которую назначили, чтобы «лаять» до второго августа, когда договор прекратит свое действие. Как будто ему сказали, что нужно пугать, и каждый день давить на Россию в информационном пространстве. Вряд ли это его личная инициатива или он так сильно обеспокоен чем-то. Я думаю, что у самого Столтенберга все хорошо. Во-первых, если бы он хотел сохранить договор, то должно было бы состояться обращение Столтенберга к США. Во-вторых, необходимо призывать Великобританию и Францию присоединиться к договору, чтобы он был многосторонний», — заявил Перенджиев в беседе с Федеральным агентством новостей.

Нынешняя версия договора на двухсторонней основе является устаревшей по мнению политолога.

«Он может быть модернизирован только на многосторонней основе. Других вариантов не существует. Поэтому это просто «пугалка» с его стороны. Его должность политическая, что не дает ему возможности командовать военными. Он просто политолог НАТО. Его задача выступать, говорить, озвучивать, договариваться. Что-то серьезней может быть, если будут действия от командующего войсками НАТО в Европе», — сообщил эксперт.

В мире политики существует игра в запугивание, заявляет Александр Перенджиев.

«Это оно как раз и есть. Это что-то наподобие информационного терроризма. Не говорится, что будут делать, а заявляют, что ответ будет страшен и ужасен. Столтенберг — это Черный Плащ, который кричит на Россию, что он ужас, летящий на крыльях ночи», — резюмировал эксперт.

Между СССР и США было подписано соглашение о ликвидации ракет средней (от одной до пяти с половиной тысяч километров) и меньшей (от 500 до тысячи километров) дальности в 1987 году.

Стороны должны были уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования с указанным диапазоном действия, а также не производить, не испытывать и не развертывать их в будущем.

Президент США Дональд Трамп 1 февраля заявил, что Вашингтон выйдет из ДРСМД, если Москва в течение полугода не выполнит свои обязательства по нему. Процедура началась 2 февраля, отведенный на нее срок истекает 2 августа.

Москва отрицает обвинения Вашингтона. Президент России Владимир Путин в марте подписал указ, который приостанавливает выполнение страной договора до устранения США допущенных ими нарушений, а 3 июля глава государства подписал соответствующий закон.