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Эксперт назвал Столтенберга «собачкой», которая «лает» до прекращения действия ДРСМД

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Эксперт назвал Столтенберга «собачкой», которая «лает» до прекращения действия ДРСМД

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс даст скоординированный ответ, если Россия не вернется к соблюдению условий Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) до 2 августа.

«Вопрос — что мы будем делать, если они не вернуться к соблюдению. Мы решили, что мы ответим на это. Ответ будет взвешенный и скоординированный», — сказал он, выступая на Аспенском форуме по безопасности.

Столтенберг делает заявления, которые не будут подкреплены никакими действиями, считает эксперт ассоциации независимых военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

«Если бы он мог что-нибудь сделать, то уже давно бы сделал. В последнее время Столтенберг слишком разактивничался в информационном пространстве по поводу договора РСМД, не вникая в саму проблему. Он выглядит как «собачка», которую назначили, чтобы «лаять» до второго августа, когда договор прекратит свое действие. Как будто ему сказали, что нужно пугать, и каждый день давить на Россию в информационном пространстве. Вряд ли это его личная инициатива или он так сильно обеспокоен чем-то. Я думаю, что у самого Столтенберга все хорошо. Во-первых, если бы он хотел сохранить договор, то должно было бы состояться обращение Столтенберга к США. Во-вторых, необходимо призывать Великобританию и Францию присоединиться к договору, чтобы он был многосторонний», — заявил Перенджиев в беседе с Федеральным агентством новостей.

Эксперт назвал Столтенберга «собачкой», которая «лает» до прекращения действия ДРСМД

Нынешняя версия договора на двухсторонней основе является устаревшей по мнению политолога.

«Он может быть модернизирован только на многосторонней основе. Других вариантов не существует. Поэтому это просто «пугалка» с его стороны. Его должность политическая, что не дает ему возможности командовать военными. Он просто политолог НАТО. Его задача выступать, говорить, озвучивать, договариваться. Что-то серьезней может быть, если будут действия от командующего войсками НАТО в Европе», — сообщил эксперт.

В мире политики существует игра в запугивание, заявляет Александр Перенджиев.

«Это оно как раз и есть. Это что-то наподобие информационного терроризма. Не говорится, что будут делать, а заявляют, что ответ будет страшен и ужасен. Столтенберг это Черный Плащ, который кричит на Россию, что он ужас, летящий на крыльях ночи», — резюмировал эксперт.

Между СССР и США было подписано соглашение о ликвидации ракет средней (от одной до пяти с половиной тысяч километров) и меньшей (от 500 до тысячи километров) дальности в 1987 году.

Стороны должны были уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования с указанным диапазоном действия, а также не производить, не испытывать и не развертывать их в будущем.

Президент США Дональд Трамп 1 февраля заявил, что Вашингтон выйдет из ДРСМД, если Москва в течение полугода не выполнит свои обязательства по нему. Процедура началась 2 февраля, отведенный на нее срок истекает 2 августа.

Москва отрицает обвинения Вашингтона. Президент России Владимир Путин в марте подписал указ, который приостанавливает выполнение страной договора до устранения США допущенных ими нарушений, а 3 июля глава государства подписал соответствующий закон.

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