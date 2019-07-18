МИД назвал пожелания резолюции ПАСЕ об РФ «пожеланиями», а не «условиями»

Москва, 18 июля. ПАСЕ в своей резолюции о полномочиях российской делегации высказывает пожелания, а не условия, заявили в МИД РФ.

«Москва так их (положения резолюции) и рассматривает», — подчеркнул директор департамента общеевропейского сотрудничества российского внешнеполитического ведомства Андрей Келин.

Напомним, на сессии ПАСЕ в июне полномочия делегации РФ сначала были опротестованы, затем полностью возвращены. Он подчеркнул, что российские дипломаты вернулись в ПАСЕ в результате работы, которая длилась не менее трех лет. И это дело, по словам Келина, была очень непростым: МИД работал со всеми председательствами, начиная с датского, хорватского и так далее.

«Полномочия были возвращены российской делегации без всяких условий и исключений», — сказал он в интервью РИА Новости.

Келин добавил, что положения сопутствующей декларации касаются взаимодействия с голландской стороной по MH17.

«Положений перечислено немало, это никакие не условия, это пожелания. Надо понимать, что ПАСЕ, также как и другие парламентские ассамблеи – это место дискуссий, не более того», — напомнил он.

Кроме того, дипломат напомнил, что те же резолюции ООН не предполагают полного выполнения.

«То же самое в ПАСЕ, поэтому мы их так и рассматриваем», — заявил дипломат.

ПАСЕ в одном из проектов резолюции комитета по мониторингу к докладу по полномочиям новой делегации РФ предложила вернуть их, но на определённых условиях.

Как сообщал ранее телеканал «Царьград», 16 июля, накануне пятой годовщины трагедии ЕС выпустил заявление, в котором призвал РФ признать свою ответственность за крушение «Боинга», выполнявшего рейс MH-17 под Донецком в 2014 году.

Кроме того, Совет Европы поприветствовал решение Объединенной следственной группы, принятое 19 июня о возбуждении уголовных дел по факту крушения самолета против трёх россиян и одного украинца.

Малайзийская сторона заявила, что расследование по крушению MH17 нельзя считать завершенным. Кроме того, руководство азиатской страны не сочло убедительными доказательства вины тех, кого подозревает международное следствие.

Тема сбитого Boeing поднималась президентом России Владимиром Путиным и голландским премьер-министром Марком Рютте на полях саммита G20 в японской Осаке, отмечает Infox.