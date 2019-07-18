МИД РФ отреагировал на отказ Киева пустить россиян наблюдателями на выборы в Раду

Москва, 18 июля. Отказ Киева регистрировать граждан России в качестве наблюдателей от миссии ОБСЕ на досрочные парламентские выборы на Украине свидетельствует о том, что предвыборная кампания проводится не в честной обстановке. Об этом заявил глава департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.

По его словам, Москва заявила в качестве наблюдателей около двух десятков человек, хотя и знала, что соответствующий закон, принятый Верховной радой, еще действует. Речь идет о документе, одобренном в феврале парламентом страны, согласно которому представителям РФ запрещено работать в качестве наблюдателей на выборах на Украине​​​.

Келин указал, что Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) отправляло официальный запрос Киеву по данному вопросу, но в ответ пришел отказ.

«На днях мы узнали об этом. Что ж, очень жаль. Это еще один штришок к той мутной кампании, которая идет сейчас на Украине», — отреагировал дипломат.

Напомним, на весенних выборах президента Украины победу одержал Владимир Зеленский. В ходе церемонии инаугурации 20 мая он заявил о роспуске Верховной рады, а затем подписал указ о проведении досрочных выборов. Они назначены на 21 июля, пишет «Ридус».

Выборы в украинский парламент пройдут по смешанной системе. Половина депутатов будут избрана по партийным спискам, а другая половина — в мажоритарных округах.

Как уточняет Infox.ru, за партию Зеленского «Слуга народа» в настоящее время готовы отдать свои голоса около 47% избирателей. У ближайшего преследователя – «Оппозиционной платформы — За жизнь» — около 11%.

В минувший понедельник в пресс-службе украинского ЦИК рассказали, что комиссия зарегистрировала в общей сложности 1719 официальных наблюдателей от иностранных государств и международных организаций. При этом Центризбирком страны решил не пускать на выборы в Раду 17 наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ, которые являются гражданами РФ.

Глава БДИПЧ ОБСЕ Ингибьерг Сольрун Гисладоттир заявила, что в организации разочарованы решением Киева. Действия Украины, указала она, противоречат принципам и обязательствам государств-участников ОБСЕ.