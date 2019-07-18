Росконтроль назвал самую безопасную творожную массу

Москва, 18 июля. Сотрудники Росконтроля исследовали творожную массу с изюмом на российских прилавках и назвал марки, оказавшиеся в черном списке организации.

Сообщается, что в общей сложности были проверены образцы семи брендов: «Б.Ю. Александров», «Ростагроэкспорт», «Останкинское», «Избенка», «Брянский молочный комбинат», «Дмитровский молочный завод» и «Благода».

По мнению экспертов, лучшей оказалась продукция марки «Б.Ю. Александров», единственными претензиями к которой стали слабый кисломолочный вкус и содержание сахарозы, не соответствующее указанному в маркировке стандарту, пишет «ФедералПресс».

Марка «Дмитровский молочный завод» попала в перечень товаров с замечаниями из-за повышенного вдвое содержания дрожжей и плесеней, сообщает «Газета Кемерова».

Отмечается, что все остальные образцы попали в черный список организации. К примеру, в творожной массе «Ростагроэкспорт» и «Останкинское» обнаружили фитостерины. По словам специалистов, это говорит о том, что продукция является подделкой.

Помимо этого, во всех проанализированных образцах были обнаружены дрожжи. Так, в творожной массе марки «Избенка» их количество превысило максимально допустимый показатель — в 840 раз.

Ранее Росконтроль назвал марки опасного для здоровья куриного мяса.