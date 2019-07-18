Богданов встретился с послом Марокко

Москва, 18 июля. Заместитель главы МИД России Михаил Богданов провел встречу с послом Марокко Абделькадером Лешехебом в среду, говорится в сообщении российского дипломатического ведомства.

На встрече стороны подтвердили обоюдный настрой России и Марокко на дальнейшее развитие отношений между государствами, включая углубление конструктивного политического диалога по ключевым вопросам международной и региональной повестки дня, а также продвижения взаимовыгодного сотрудничества в разных сферах, в частности, в торгово-экономической.

Ранее Лешехебу вручили нагрудный знак «За взаимодействие» МИД России. Его наградили за вклад в укрепление сотрудничества между Россией и Марокко.