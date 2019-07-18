Боевики захватывают школы и мечети Идлиба в рамках ведения войны против армии Сирии

Все чаще боевики группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» используют гражданские объекты в военных целях, в том числе школы и мечети.

Так, по информации сирийского источника в соцсети Facebook (@abbad.syriadze.7), в провинции Идлиб джихадисты, опасаясь наступления Сирийской арабской армии (САА) и ударов артиллерии войск САР, приступили к эвакуации складов с оружием и боеприпасами в южные районы зоны деэскалации. В частности, сообщается, что в городе Хан-Шейхун они оборудовали местную школу под хранилище для патронов.

Согласно данным другого источника (@rawad.zaki.14), террористы в качестве мест для ночевок используют мечети. Со ссылкой на местных жителей он передает, что боевики ночуют в мечети Аль-Рахман города Маарет ан-Нуман и в мечети Али бин Аби Талиб в Хан-Шейхуне.

Очевидно, что в Идлибской зоне деэскалации группировки так называемой вооруженной оппозиции, поддерживаемой странами Запада и Турцией, а также боевики «Джебхат ан-Нусры»1 (деятельность запрещена в РФ) и связанных с ней формирований пренебрегают всеми нормами международного права. Исламисты, чтобы избежать ответных ударов САА, «прячутся» в школах, больницах и мечетях.

При этом террористы зачастую затем специально подрывают и уничтожают эти здания, обвиняя в их разрушении правительственные войска САР. Так уже было и сопровождалось нашумевшими постановочными роликами организации «Белые каски», финансируемой Лондоном и Вашингтоном.

Боевики, нарушая международные конвенции, запрещающие использование гражданских объектов в военных целях, пользуются тем, что сирийские военнослужащие, соблюдая эти законы, не ведут по ним огонь.

При этом сами радикалы регулярно нарушают действующее в «Большом Идлибе» перемирие, открывая огонь, в частности, по прифронтовым жилым кварталам, из-за чего не прекращаются разрушения и смерти гражданских лиц. Корреспондент ФАН ранее посетил север Хамы, серьезно пострадавший из-за деятельности террористических бандгрупп.

1 Организация запрещена на территории РФ.