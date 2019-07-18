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Россия

Более 80% дорог в России соответствуют нормативам

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Более 80% дорог в стране соответствуют нормативам

Более 80% федеральных трасс в настоящий момент соответствуют нормативам. Об этом свидетельствуют данные итогового доклада министерства транспорта РФ. Документ находится в распоряжении Федерального агентства новостей.

В 2018 году было введено в эксплуатацию после ремонта 8887,4 км дорог, говорится в докладе. Доля трасс, соответствующих нормативам (ГОСТам, где указаны требования к укладке асфальта, плотности поверхности, обустройству инфраструктуры), теперь равна 82,8%.

Эксперты полагают, что цифры могут быть завышены. Реальная доля — скорее около 65%, не более, уверен член регионального штаба ОНФ Армен Оганесян.

«Да, состояние дорог в России в последнее время изменилось в положительную сторону, но изменений недостаточно, необходимо применять международные практики, мы сильно отстаем от мирового уровня», — добавил эксперт.

Виктор Похмелкин

До сих пор остается нерешенной проблема с качеством региональных трасс, считает лидер движения автомобилистов России Виктор Похмелкин. 

Ранее Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) в 2018 году было намерено довести 100% федеральных трасс до нормативного состояния, всего их в стране порядка 50 тыс. км.

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