Москва, 18 июля. Российский журналист и блогер Илья Варламов назвал телеведущую Ксению Собчак «чудовищем». Он стал гостем шоу «Осторожно, Собчак!» на онлайн-платформе YouTube.

Варламов ответил на провокационные вопросы Собчак и пожалел, что ответил согласием на приглашение на шоу. Телеведущая обвинила его в том, что блогер поднимает проблемы города в своем аккаунте, а его собственный двор завален мусором и явно требует ремонта. Кроме того, она рассказала, что нашла в туалете Варламова журналы для взрослых.

В завершении шоу Собчак предложила Варламову обменяться аккаунтами в Instagram, а также опубликовать посты в блогах друг друга. Блогер Варламов назвал Собчак «чудовищем».

«Какое отвратительное шоу! Больше никогда не буду его смотреть! Ты чудовище!», — подчеркнул Варламов в беседе с Собчак.

Ранее светская львица и журналистка Ксения Собчак прокомментировала скандал с депутатом городской думы Кирова Павлом Валенчуком, который стал героем мемов из-за своей внешности.

Депутат обратился в полицию из-за мема, появившегося в соцсетях. Изображение, на которое обиделся Валенчук, появилось в паблике «Борщ». Подпись к фото гласит: «Знакомьтесь, депутат городской думы города Киров Павел Валенчук, сын депутата Госдумы Олега Валенчука. Записывайтесь к нему на бровки и ноготочки».

Валенчук призвал правоохранителей привлечь администраторов паблика к ответственности по статьям «Оскорбление представителя власти» и «Клевета». Администрация паблика в ироничной форме принесла извинения депутату, уточнив, что «на ноготочки и бровки к нему не записываются».

Собчак отреагировала на скандал язвительным бьюти-советом депутату и прошлась по внешности обидевшегося Валенчука. Журналистка поддержала шутку про брови парламентария.

«Какие обидчивые депутаты пошли. А брови надо делать у профессионалов», — написала Собчак в своем Telegram-канале.

Стоит отметить, что 23-летний депутат является поклонником Собчак. На его странице в социальной сети «ВКонтакте» размещена фотография со светской львицей.

Жалобу Валенчука ранее прокомментировал и глава Совета при президенте по правам человека Михаил Федотов. Глава СПЧ отметил, что в последнее время жалобы на оскорбление государства принимают характер эпидемии. Федотов подчеркнул, что данный случай не имеет ни малейших признаков какого-либо правонарушения.