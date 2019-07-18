МИД Украины осудил упрощение выдачи паспортов РФ жителям Донбасса

Киев, 18 июля. Украинский МИД выразил протест в связи с указом российского лидера Владимира Путина о введении упрощенного механизма получения гражданства РФ для всех жителей Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства Украины.

Дипломатическое ведомство Украины категорически осуждает «попытку РФ распространить упрощенный порядок принятия гражданства РФ на украинских граждан», следует из заявления, опубликованного на сайте МИД Украины в четверг.

По мнению украинской стороны, действие Москвы является «вмешательством во внутренние дела государства».

Помимо этого, украинский МИД указал на то, что такие указы «о паспортизации не будут признаваться киевскими властями», а также просит международных партнеров не признавать эти документы и усилить антироссийские рестрикции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин в среду своим указом увеличил число граждан Украины, которые могут получить гражданство России по облегченной процедуре. В соответствии с ним, получить гражданство в упрощенном порядке теперь могут жители не только «отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины», но и жители этих областей.