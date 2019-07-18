Шведский врач рассказала о новом переносимом клещами заболевании​​​​​​​

Стокгольм, 18 июля. Число опасных для человека и животных болезней, переносимых клещами, может пополниться еще одним — бабезиозом. Об этом рассказала старший врач Лабораторной медицины Лунда Кристина Перссон.

По ее словам, бабезиоз, к которому может привести укус насекомого, — инвазионное, трансмиссивное заболевание человека и животных. Вызывают его паразиты, содержащиеся в кровяных тельцах, объяснила эксперт. В Швеции, например, они передаются через клещей.

«Бабезиоз не вызывает сыпи, но больной может испытывать симптомы, похожие на те, которые наблюдаются при гриппе, — ломота и повышенная температура», — объяснила она.

Как пишет «МИР24», у животных новое заболевание также сопровождается резким повышением температуры, учащенным дыханием и нарушением работы сердца.

Перссон уточнила, что симптоматика должна быстро пройти сама, если человек в целом здоров. Опасность, по ее словам, состоит в том, что паразиты могут оставаться в организме на протяжении нескольких лет. При слабой иммунной системе не исключен летальный исход, констатировала шведский врач.

Она порекомендовала для защиты от бабезиоза проводить тщательный осмотр после прогулки на природе, куда следует, по ее словам, надевать длинные штаны, заправленные в сапоги.

Как сообщили ранее в Роспотребнадзоре, в 2019 году более 2,5 миллиона россиян сделали прививки против клещевого энцефалита. Специалисты уточнили, что в этом году были зарегистрированы единичные случаи заражения клещевым боррелиозом и клещевым вирусным энцефалитом. До конца года в России привьют еще 3,1 миллиона человек.

Как уберечься от укусов этих насекомых, и что делать, если вас укусил клещ, читайте в материале Федерального агентства новостей