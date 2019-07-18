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Шведский врач рассказала о новом переносимом клещами заболевании​​​​​​​

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Шведский врач рассказала о новом переносимом клещами заболевании​​​​​​​

Стокгольм, 18 июля. Число опасных для человека и животных болезней, переносимых клещами, может пополниться еще одним — бабезиозом. Об этом рассказала старший врач Лабораторной медицины Лунда Кристина Перссон.

По ее словам, бабезиоз, к которому может привести укус насекомого, — инвазионное, трансмиссивное заболевание человека и животных. Вызывают его паразиты, содержащиеся в кровяных тельцах, объяснила эксперт. В Швеции, например, они передаются через клещей.

«Бабезиоз не вызывает сыпи, но больной может испытывать симптомы, похожие на те, которые наблюдаются при гриппе, — ломота и повышенная температура», — объяснила она.

Как пишет «МИР24», у животных новое заболевание также сопровождается резким повышением температуры, учащенным дыханием и нарушением работы сердца.

Перссон уточнила, что симптоматика должна быстро пройти сама, если человек в целом здоров. Опасность, по ее словам, состоит в том, что паразиты могут оставаться в организме на протяжении нескольких лет. При слабой иммунной системе не исключен летальный исход, констатировала шведский врач.

Шведский врач рассказала о новом переносимом клещами заболевании​​​​​​​

Она порекомендовала для защиты от бабезиоза проводить тщательный осмотр после прогулки на природе, куда следует, по ее словам, надевать длинные штаны, заправленные в сапоги. 

Как сообщили ранее в Роспотребнадзоре, в 2019 году более 2,5 миллиона россиян сделали прививки против клещевого энцефалита. Специалисты уточнили, что в этом году были зарегистрированы единичные случаи заражения клещевым боррелиозом и клещевым вирусным энцефалитом. До конца года в России привьют еще 3,1 миллиона человек. 

Как уберечься от укусов этих насекомых, и что делать, если вас укусил клещ, читайте в материале Федерального агентства новостей

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Источник: Sveriges Radio
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