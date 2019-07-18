Автовокзалы в России предложили оборудовать хостелами и детскими комнатами

Москва, 18 июля. Заместитель главы комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский предложил расширить список бесплатных обязательных услуг, оказываемых на территории автовокзала.

Парламентарий считает, что на всех вокзалах в обязательном порядке нужно установить автоматы для продажи билетов, информационные табло, работающие в режиме онлайн.

Сейчас в список бесплатных обязательных услуг, оказываемых на территории автовокзалов, входят: перрон для посадки-высадки пассажиров, залы ожидания, туалеты, комнаты матери и ребенка, камеры хранения и пункт медицинской помощи. По мнению парламентария, этот список нужно дополнить.

Афонский выступает за то, чтобы пассажирам в случае задержки или замены рейса предлагали завтраки, чай и кофе. Также, по его мнению, следует предусмотреть хостелы, куда люди могли бесплатно отправиться переночевать, если произошли неполадки в расписании по вине перевозчика, отметила «Парламентская газета».

Среди платных услуг Афонский предлагает рассмотреть возможность пользоваться беспроводным Интернетом, игровые комнаты, автоматические камеры хранения и платные перевозки животных.